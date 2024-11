Jhon krasinski fue elegido como el hombre más sexi del 2024 por la revista People

Jhon krasinki, actor y director de 45 años, es el sucesor de Patrick Dempsey quien había sido reconocido como el hombre más sexi del mundo 2024

Como cada año, La revisa peoople elige al hombre más sexi vivo del mundo y para este 2024 se reconoce a krasinski, “no estaba seguro de recibir el reconcomiendo” afirmo a Infobae el actor.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, agregó.

Además, el famoso comento que su esposa emilly blunt estaba muy emocionada cuando escucho la noticia y que bromeo diciendo que empapelaría toda su casa con la portada de su marido

“Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es agradable tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego recibe un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo. Me quedé completamente en shock, y luego empecé a reírme, en plan, esto es una broma, ¿no? Siempre he sido la dama de honor. Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta posición. Así que mi ego está bien”, dijo en su entrevista con People.

Desde que el título se creó en 1985, varias personalidades de la industria del entretenimiento han sido nombrados como el “hombre más sexy del mundo vivo” por People. A continuación, te dejamos la lista completa de quienes lograron ser llamados así:

2023 - Patrick Dempsey

2022 - Chris Evans

2021 - Paul Rudd

2020 - Michael B. Jordan

2019 - John Legend

2018 - Idris Elba

2017 - Blake Shelton

2016 - Dwayne Johnson

2015 - David Beckham

2014 - Chris Hemsworth

2013 - Adam Levine

2012 - Channing Tatum

2011 - Bradley Cooper

2010 - Ryan Reynolds

2009 - Johnny Depp

2008 - Hugh Jackman

2007 - Matt Damon

2006 - George Clooney

2005 - Matthew McConaughey

2004 - Jude Law

2003 - Johnny Depp

2002 - Ben Affleck

2001- Pierce Brosnan

2000 - Brad Pitt

1999 - Richard Gere

1998 - Harrison Ford

1997 - George Clooney

1996 - Denzel Washington

1995 - Brad Pitt

1993 - Richard Gere

1992 - Nick Nolte

1991 - Patrick Swayze

1990 - Tom Cruise

1989 - Sean Connery

1988 - John F. Kennedy Jr.

1987 - Harry Hamlin

1986 - Mark Harmon

1985 - Mel Gibson