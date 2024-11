Miss Universo 2024. Juliana Barrientos se gana el cariño de los mexicanos

A pocos días de Miss Universo 2024, las 129 delegadas ya están en México y se encuentran desarrollando diversas actividades. Entre ellas, la boliviana Juliana Barrientos Gaidrikh, quien ha generado comentarios elogiosos por su belleza y las virtudes que ostenta.



La elección de la 73ª edición del evento se celebrará el sábado 16 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, desde las 20:00 (hora de Bolivia).



Tras la espectacular Gala de Catrinas realizada el 1 de noviembre, las candidatas pusieron rumbo a diferentes partes del país azteca para conocer un poco de su vasta cultura, historia, gastronomía, así como de la calidez de su gente.



En grupos, las misses viajaron a las ciudades de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y Mérida, en la península de Yucatán. Juliana Barrientos (Bolivia), Celinee Santos ( República Dominicana,), Alina Ponomarenko (Miss Ucrania), Florence García (El Salvador), Faith Landman (Países bajos), Pia Theissen (Alemania), Ileana Márquez (Venezuela) fueron a la península de Yucatán, donde visitaron los lugares más emblemáticos de esa región.



A su paso por el Museo de Gastronomía Yucateca, Miss Bolivia, Juliana Barrientos puso manos a la obra e hizo tortillas. La modelo, quien también tiene estudios en Bioquímica, no lo pensó dos veces y metió las manos en la masa y se puso a hacer tortillas de maíz. Siguiendo las instrucciones de las expertas, Juliana moldeó la masa, le dio la forma circular a la tortilla y la echó al comal.



Pero eso no es todo, porque la representante nacional sorprendió con un emotivo tributo al legendario compositor yucateco Armando Manzanero. “Estar en Mérida, Yucatán, y no recordar a su gran artista Armando Manzanero es imposible. Su música llena el alma y nos hace sentir esa magia única de este lugar”, señaló la miss Bolivia Universo 2024.