Noel Schajris, exintegrante de Sin Bandera, lanzará su primer disco navideño

NUEVA YORK |

El cantautor argentino Noel Schajris, exintegrante del dúo Sin Bandera, lanzará su primer álbum navideño que desde mañana está en plataformas digitales y que coincide con el 50 aniversario de una de las canciones más populares y emblemáticas en EE.UU. y a nivel internacional.

El álbum "Noel es Navidad" contiene siete temas que Schajris grabó en Nueva York a principios de noviembre junto al "espectacular pianista" colombiano Jesús Molina, que también es su director de orquesta, explicó el intérprete. En la misma, rinde tributo al tema "Feliz Navidad" del intérprete y compositor José Feliciano.

Molina, de 24 años y próximo a graduarse en el Berklee College of Music en Boston, acompañó también a Schajris en su reciente disco "Sesiones Acústicas". Schajris contó además que el disco fue grabado en los estudios Reservoir de Manhattan en solo seis horas, en un solo día. "Es el primer disco de Navidad que hago como solista, me animé", dijo

Schajris recordó que grabó el disco, a piano y voz, siguiendo la sugerencia de una amiga, que sale bajo su sello Dinamo Productions, y será distribuido en todas las plataformas digitales por su socio español Nando Luaces y su compañía Altafonte, en Vigo (España).

"Esa es la belleza de ser ahora independiente; estamos aprendiendo tantas cosas con mi equipo de trabajo, de gente importante de la industria que nos da 'feedbacks'. Ya no hay filtros", aseguró el artista que en 2019 fundó su discográfica y su compañía de producciones para hacerse cargo de su carrera de veinte años.

"Feliz Navidad", con versos en inglés y español, y que Feliciano grabó en 1970, es desde entonces uno de los más populares en EE.UU., en hogares y comercios, de acuerdo con la Sociedad Americana de compositores, Autores y Editores (ASCAP por siglas en inglés).

Artistas como Celion Dion, Laura Pausini, Raphael, Jon Secada, o Michael Bublé, entre muchos otros, han versionado el tema, pero la original permanece como la más popular de todas las versiones. "Es tal vez la primera canción de Navidad bilingüe en la historia", dijo el cantautor, quien no conoce a Feliciano pero quiere hacerle llegar su versión del tema, de la que hizo una versión con influencia de jazz.

"Ojalá le guste. Siempre que hago la versión de un grande intento hacérsela llegar, me pasó con Juan Luis Guerra y con Ana Gabriel en su momento y siempre he tenido un lindo 'feedback'", agrega.

El disco incluye además "Blanca Navidad", "Jingle Bell", "Noche de Paz", "I'll Be Home For Christmas", "Only I Want for Christmas Is You", que Mariah Carey escribió y grabó en 1994, así como una versión acústica de "Lo mejor de mi", de Schajris, tema incluido en su álbum "Sesiones Acústicas". El cantante argentino terminará el año precisamente con un concierto de Navidad en México junto con el tenor Arturo Chacón y la soprano Ekaaterina Siurina, el 21 de diciembre.