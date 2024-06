“Año Cero”. Piraí Vaca dará un espectáculo sensorial que fusiona el rock y fingerstyle

El reconocido guitarrista Piraí Vaca se prepara para deleitar al público con su innovadora gira “Año Cero”, que se presentará el miércoles 5 y jueves 6 de junio en el teatro Achá, a partir de las 20:00. Las entradas están disponibles a través de Superticket y en la boletería del teatro los mismos días del show desde las 15:00, a un costo de 90 y 60 bolivianos.

“Año Cero” es una demostración del virtuosismo y versatilidad de Piraí Vaca, quien ha decidido fusionar su dominio técnico del rock con el fingerstyle. Esta evolución en su carrera no es simplemente un cambio de estilo, sino una expresión de su constante búsqueda de nuevos territorios creativos.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de reinterpretaciones de grandes éxitos del rock y el pop, adaptadas al estilo inconfundible de Piraí. Temas como “Every Teardrop Is a Waterfall” y “A Sky Full of Stars” de Coldplay, “Hotel California” de Eagles, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin y “Billie Jean” de Michael Jackson, y piezas de virtuosos de la guitarra como Tommy Emmanuel y Trevor Gordon Hall, prometen una experiencia sonora única.

“Es la primera vez en más de 33 años que no voy a tocar la guitarra clásica con cuerdas de nylon. Este año estoy tocando dos guitarras electroacústicas con cuerdas de metal y de pie, algo que ha sido todo un reto para mí. Esto es ‘Año Cero’, es el año en que comienza también otra cosa”, comentó Piraí en una entrevista con Los Tiempos.

Un reto técnico y emocional

La gira también representa un desafío técnico y emocional para Piraí. “El público puede esperar muchos ambientes distintos, uso una pedalera que produce sonoridades muy diferentes. Las cuerdas de metal son extrovertidas, suenan siempre hacia afuera, mientras que las de nylon son más introvertidas. Se pueden esperar retos a lo intelectual y sorpresas técnicas, porque la parte técnica en sí ya es impresionante”, explicó.

El guitarrista ha dedicado innumerables horas al estudio y perfeccionamiento de su técnica, enfrentando momentos de desolación y preocupación durante el proceso creativo. Sin embargo, su constante deseo de que la música suene como está en su cabeza lo ha llevado a superar estos desafíos y presentar un espectáculo de altísima calidad.

“Me ha costado mucho, conceptual y técnicamente. En determinado momento de ese proceso me ha quitado el sueño, me ha hecho sufrir, y me ha costado muchísimo. Tengo que esforzarme bastante. En una charla, mi esposa, mi amada, decía: ‘Nunca lo he visto tan desolado, tan preocupado, tan frágil’. Hay una gira, tengo que cumplir con fechas, tengo que concretar lo que tengo en la cabeza, y esas fechas hay que cumplirlas. En varios casos, me he tenido que aislar por completo de mi familia, de amigos, de todo, para cumplir técnica y musicalmente con lo que tengo en la cabeza”, señaló.

Reconocimiento

Piraí Vaca ha tocado para personalidades como la reina Sofía de España, la princesa Mako de Japón y el presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, además de varios representantes de estado latinoamericanos. Su trayectoria y dedicación han sido reconocidas internacionalmente, consolidando su lugar como uno de los músicos más importantes de Bolivia.

Con casi 100 ciudades y 33 países en su haber, Vaca ha demostrado ser uno de los guitarristas más celebrados de Bolivia y del mundo, recibiendo premios internacionales como el del John F. Kennedy Center para las Artes en EEUU y siendo definido por el periódico alemán Rhein Zeitung como “uno de los más sobresalientes guitarristas del mundo”.