Luis Gamarra muestra con “Encontrándome” un renacimiento personal y musical

El cantautor cruceño Luis Gamarra está en una nueva etapa de su vida y carrera artística, marcada por el relanzamiento de su sencillo “Encontrándome”. Tras un año presentándose bajo el seudónimo de Gamay, Gamarra ha decidido volver a sus raíces y retomar su nombre original, una decisión que refleja su crecimiento personal y profesional. Este regreso coincide con la grabación de su tercer álbum, De viaje, en México.

Gamarra, quien saltó a la fama en 2015 con su participación en el reality La Banda, ha experimentado un periodo de introspección y autoaceptación. “¡Me encanta ser Luis Gamarra! Qué hermoso es poder decir eso luego de varios años difíciles que he tenido, donde me he enfrentado a mis heridas más profundas”, expresó el artista en una entrevista con Los Tiempos. “Si alguien está perdido o pasando por momentos difíciles, sepa que nada es para siempre y que cada caída también es una oportunidad para poder volar”.

Un año de transformación

El año pasado, Luis Gamarra adoptó el nombre artístico de Gamay, una decisión que él mismo describe como un intento de escapar de sus propios problemas y conflictos internos. Sin embargo, tras reflexionar profundamente sobre su identidad y su carrera, decidió volver a ser él mismo.

“Me di cuenta que tal vez las razones por las cuales decidí ser Gamay un año no eran necesariamente las correctas”, confesó. “Sentía que tal vez era muy difícil ser Luis Gamarra en ese momento porque Luis Gamarra se deprimía, tenía ansiedad, estaba peleado con sus padres. Al parecer ahora me doy cuenta que era más como un escape, como tratar de comenzar de cero”.

Este proceso de autodescubrimiento llevó a Gamarra a reconocer la importancia de enfrentar sus problemas en lugar de huir de ellos.

“Me di cuenta de que lo que estaba haciendo era de alguna manera buscar algo externo para poder solucionar algo que sólo se podría hacer trabajando internamente”, explicó. “Comencé a trabajar en mí mismo, a descubrirme, y me enamoré nuevamente de quién soy”, añadió.

”Encontrándome”

El relanzamiento de “Encontrándome” es un reflejo del viaje interno de Gamarra y su compromiso con la autenticidad. Disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de julio, la canción es una manifestación de su alma y un testimonio de su crecimiento personal.

“Ahora las personas escucharán cómo suena mi alma; sin paredes que escondan mi vulnerabilidad”, declaró. Este sencillo no sólo marca un retorno a su nombre de nacimiento, sino también a una versión más auténtica de sí mismo como artista.

Gamarra compartió que su regreso a Bolivia después de pasar una década en Estados Unidos fue una experiencia reveladora.

“Una de las cosas que me di cuenta cuando volví a Bolivia es que, en parte, y tal vez sin querer, había escapado de todos los problemas y traumas que había atravesado desde niño”, dijo. Esta confrontación con su pasado fue como “un balde de agua muy grande y frío”, que le hizo darse cuenta de que la verdadera sanación viene de enfrentar las heridas, no de evitarlas.

Este proceso de sanación y crecimiento no ha sido fácil. “Por mucho tiempo fui una persona bastante insegura que me basaba mucho en el valor que tenía a través de mis logros personales y profesionales”, reveló. Gamarra ha aprendido que el verdadero valor no se mide por los logros, sino por la aceptación y el respeto a uno mismo. “Ahora sé que no es por ese lado, pero en ese momento todo lo que hacía era tratar de lograr lo más grande para poder sentirme mejor”.

A través de su música y su historia personal, Luis busca inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos y a vivir de manera auténtica.

“La única persona responsable, la única persona que puede sanarte sos vos. No existe nada más bonito que vivir una vida sincera y acorde a lo que realmente somos como esencia. Cuando nos acercamos a nuestra esencia, es cuando mejor vida podemos tener, más felices podemos ser y más congruentes también con nuestras acciones y con nuestros valores”, enfatizó.

Proyectos

Actualmente, Gamarra reside en México, donde está trabajando en su nuevo álbum De viaje con Daniel “Vago” Galindo, un productor de renombre en la industria musical. Galindo, conocido por su trabajo con artistas como Juanes, aporta una nueva dimensión a la música de Gamarra, ayudándole a explorar y expresar su verdadero ser a través de sus canciones.

“Voy a seguir haciendo música sincera, la música dentro de mi experiencia. Quiero que mis conciertos sean momentos de celebración y de una carga de energía positiva para seguir enfrentando todo lo que necesitamos enfrentar para seguir creciendo en nuestras vidas”.