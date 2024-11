Vals. La Filarmónica y cuatro academias de danza presentarán un concierto-espectáculo

La Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC) y cuatro academias de danza prepararan Vals, un concierto espectáculo que, como su nombre lo indica, está dedicado totalmente a esa música y danza surgidas en Alemania y Austria en el siglo XVIII y muy difundidas durante el XIX en los países occidentales del mundo.



“La intención de la Orquesta es poder unir talentos y trabajo on las diferentes manifestaciones artísticas que están basadas en la música”, explicó a Los Tiempos el director de la OFC, Augusto Guzmán.



Con ese propósito, Guzmán concertó con sus directoras laparticipación de las academias: Estudio de Danza Contemporánea Melo Tomsich, Liliana Navarro; Ballet Mónica Barrenechea, Mónica Barrenechea; Danzares, Paola Rivero; y Ce In Fo-Art, Alejandra Ibáñez.



No todas esas cuatro academias enseñan el mismo tipo de danza ni todoslos valses que ejecutará la OFC son del mismo tipo.“Interpretaremos una variedad de valses, de distintos compositores, todos han compuesto valses cada uno en su momento”, señaló el maestro. Esa variedad se extiende también a los autores, son siete en total, y a sus nacionalidades: cinco diferentes.



Diez valses conforman el programa del concierto, algunos muy conocidos, otros menos.



Las presentaciones tendrán lugar en el Centro de Convenciones y Eventos El Portal, los días domingo 10 y lunes 11 de noviembre a partir de las 20 horas. Las entradas están disponibles para su adquisición en un punto de venta en el mismo sitio del espectáculo, Av. Ricardo Jaimes Freyre N°1929 esq. Parque Lincoln, de 9 a 19 horas, y también por QR medianteWhatsApp, en el número 78333855.