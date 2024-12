Tupay y Geronimo Sims van por la Gaviota de Plata a Viña del Mar

Geronimo Sims y Tupay competirán en el Festival de Viña del Mar en busca de la Gaviota de Plata, cuya 64ª edición se celebrará del 23 al 28 de febrero del próximo año.



El grupo cochabambino Tupay competirá en la categoría folklórica interpretando la canción “No le tengas miedo a la soledad”, una composición de Edwin Castellanos inspirada en la época de la pandemia.



“Es una canción muy sentimental, que se solidariza con la gente que está pasando por momentos de amor, de desamor, y a veces de perder a una persona. Es un mensaje para que tenga fuerza y salga adelante, que el mundo no se acaba”, señaló Castellanos, quien advirtió que el mensaje del tema es alentador, para que la “gente no piense en medidas extremas, de dejar el mundo por mano propia; más bien la vida es maravillosa y nos regala momentos increíbles y tenemos que aprender a valorar cada instante de vida que tenemos”.



Castellanos comentó que Tupay está integrado por 10 intérpretes, pero sólo concurrirán al evento con Iber Villazuelo y otros dos integrantes de la agrupación, puesto que la organización no permite asistir con un cuantioso conjunto.



“Iremos sólo cuatro personas, pero vamos a tocar con la orquesta de Viña”, subrayó.



Tupay lidiará por el máximo galardón con Sele Vera y los Pampas, de Argentina; Metalengua, de Chile; Las Damas de Oro, de Ecuador; Ms. Ámbar, de México, y Renata Flores, de Perú.



En cambio, Geronimo buscará la estatuilla en la categoría internacional cantando “Septiembre”, erigiéndose como el primer artista boliviano en competir en este grupo.



“Esta hermosa noticia me trajo una emoción indescriptible. Es un honor llevar mi música y la bandera de Bolivia a un evento de la talla de Viña del Mar, creo fielmente en mi trabajo y el de todo mi equipo. Ya hemos empezado a prepararnos para darlo todo en el escenario y exponer al país en la vitrina artística más importante de habla hispana”, señaló el artista tarijeño tras conocer oficialmente de su participación en el icónico evento musical internacional.



Geronimo comentó que “Septiembre” es un tema que presenta un sonido original inspirado en el pop latino, con melodías cautivadoras y un ritmo pegadizo de tonos cálidos.



La canción relata un pasaje de la vida de Geronimo, cuando conoció a una muchacha en un evento donde se enamoró, pero la distancia los apartó. De esta experiencia nació “Septiembre”, una composición que no sólo lleva el nombre del mes en el que emergió ese amor, sino también refleja la esperanza de reencontrarse en un próximo “Septiembre”.



Sims intentará vencer a Santi Borda, de Argentina; Dani Ride, de Chile; Nia, de España; Cecille, de Italia, y Kakalo, de México, para llevarse la estatuilla.

Artistas invitados



De acuerdo al cronograma de la organización del festival, el domingo 23 actuarán Marc Anthony, George Harris y Bacilos; el lunes 24 será el turno de Miryam Hernández, Chiki Aguayo y Ha Ash; el martes 25 saltarán al escenario Morat, Pedro Ruminot y Sebastiá Yatra; el miércoles 26 entrarán al ruedo Carlos Vives, Edo Caroe y Carin León; para el jueves 27 sólo está confirmado Juan Pablo López, y el viernes 28 actuarán Duki, Pam Pam, Eladio Carrión y Kid Voodoo.