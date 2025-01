Ashleigh Castro, la joven británico-boliviana que conquista el mundo de la música con su primer disco

A sus 17 años, Ashleigh Castro logró consolidarse como una promesa de la música internacional, destacándose por su versatilidad en géneros y su capacidad para fusionar las culturas de sus raíces británicas y bolivianas. Este año, lanzó su primer disco "Secreto de Amor".

En una entrevista exclusiva con Doble Click, la joven dio a conocer que desde los siete años, fue incentivada por sus padres, quienes la inscribieron en una escuela de artes escénicas. En este entorno, desarrolló habilidades en canto, baile y actuación, lo que más tarde la llevó a trabajar como modelo en campañas publicitarias en el Reino Unido.

Su madre se encarga del diseño de su vestuario, su padre es su mánager, y su hermano se ocupa de los asuntos legales. Y, a pesar de su ajetreada agenda, Ashleigh se esfuerza por mantener su idioma español presente, el cual refleja en sus canciones, y lo considera fundamental para conectar con su público boliviano.

Ashleigh trabajó con artistas de renombre y, a los 15 años, tuvo la oportunidad de abrir conciertos para grupos y cantantes como Binomio de Oro, Los Iracundos, Paola Jara, Jessi Uribe, La Sonora Dinamita y muchos más.

“Fue una experiencia muy linda y me enseñó muchas cosas, mi primer concierto que abrí, mi primer show que hice fue para Binomio de Oro y ahí tenia 15 años, pero estaba muy nerviosa desde que fui al escenario, estaba temblando y hasta me puse a llorar detrás de cabina con mi mamá, pero después pise el escenario y no se que paso me encanto", compartió durante la entrevista.

Este 2025, se prepara para lanzar su disco "Secreto de Amor", un tema con el que busca conectar de manera especial con el público boliviano. "Secreto de Amor", del maestro Yuri Ortuño Leon, será lanzado bajo la producción de la disquera Apollo Music, y es una canción que tiene un gran significado para Ashleigh, ya que desea mantener su vínculo con su país.

“Es una canción folklorika y a nosotros también nos encanto, mas que todo a mis papás porque ellos la escuchaban, entonces para mi es algo especial para poder conectar también con el publico de Bolivia”, dijo.

Además de su amor por la música, Ashleigh demostró su talento en diferentes idiomas, cantando en español, inglés y francés. A futuro, la joven artista planea seguir expandiendo su horizonte musical, explorando nuevos géneros y lenguas para seguir sorprendiendo a sus seguidores.