Salud de María Becerra: esto es lo que se sabe tras estar internada en terapia intensiva

La cantante María Becerra, de 25 años, permanece internada en la Clínica Zabala, del barrio porteño de Belgrano, luego de haber sido operada de urgencia por un shock hipovolémico, con fuertes dolores abdominales y hemorragia interna.

Según trascendió, la joven se encuentra momentáneamente fuera de peligro, y se espera el resultado de ecografías y análisis de sangre para conocer su evolución, luego de la intervención de urgencia.

Becerra ingresó al centro de salud en la noche del martes, con fuertes dolores en el abdomen, y en menos de dos horas fue intervenida por los especialistas de la institución, dada la gravedad del cuadro de la paciente.

Ingresó con lo que se denomina abdomen agudo con shock hipovolémico, que incluye una hemorragia interna con riesgo para sus órganos. Por ese motivo, los médicos resolvieron que ingresara inmediatamente al shockroom e intervenirla quirúrgicamente.

Por qué María Becerra terminó en terapia intensiva

Aunque hasta el momento no se dio a conocer un parte médico de la clínica sobre la salud de la cantante, se supo que ingresó con un cuadro de fuertes dolores en el abdomen y una hemorragia interna que comprometía a sus órganos vitales, por lo que debió ser operada de urgencia.

Tal como informó LN+, Becerra ingresó hace 36 horas a la Clínica Zabala, por un fuerte dolor abdominal. Tenía una hemorragia interna grave, y pasó la noche con respiración mecánica. Al mediodía del miércoles la extubaron y se aguarda por su evolución.

De acuerdo a la información difundida sobre el estado de salud de la cantante, próximamente se le realizarán ecografías, al menos dos en las siguientes doce horas, y estudios de laboratorio para evaluar su estado y evolución postcirugía.

Los antecedentes de salud de María Becerra

En septiembre de 2024, María Becerra sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores al informar en su cuenta de Instagram sobre una triste noticia. La cantante compartió en aquella red social una fotografía donde se mostraba recostada en la cama de la sala de un centro de salud, junto a su novio, J Rei, y reveló que debió someterse a una intervención quirúrgica porque estaba cursando un embarazo ectópico.

Este tipo de embarazo se produce cuando un óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. De esta manera, el óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

Los embarazos ectópicos se producen, con mayor frecuencia, en las trompas de Falopio, pero también en otras partes del cuerpo, como los ovarios, cavidad abdominal o el cuello del útero.

Por el lugar donde crece el óvulo fecundado, los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo no puede sobrevivir. En resumen, el aumento del tejido puede provocar un sangrado que puede poner en riesgo la vida, si es que no es tratada a tiempo.