Rodrigo Eguino: “Para soñar en grande hay que estar con los grandes”

El 2019 fue un año de grandes cambios y renovaciones en la televisión boliviana. Desde hace ya un par de meses, destacados rostros de la pantalla chica decidieron apostar por nuevos proyectos y pusieron término a sus contratos para pasar a formar parte de otra estación. Asimismo, los canales han apostado por realizar importantes cambios en las revistas matinales y noticieros.

Siguiendo esta lógica, la Red Uno presentó el pasado mes de abril un nuevo formato en los programas El Mañanero y Notivisión con el fin de adaptarse a las aficiones de los televidentes. La renovación de El Mañanero fue la gran apuesta del proyecto televisivo y esta semana la producción demostró que los cambios continúan.

El Mañanero inició el lunes con un set renovado para “ser parte de la nueva era tecnológica”, que incluye “sonido, iluminación y una línea gráfica acorde a la exigencia en calidad digital”, anunció el canal a través de su página web. Pero los cambios no terminan ahí, ya que el programa tiene un nuevo integrante. Se trata de Rodrigo Eguino, el cochabambino de 31 años que formó parte de ATB durante más de tres años.

Eguino, quien se considera amante de los animales, comenzó esta semana un nuevo reto en la Casa Naranja y señaló “estar en El Mañanero es una pasión viva”. El nuevo presentador de El Mañanero conversó con Los Tiempos acerca de este nuevo paso y sobre sus próximos proyectos.

Hace algunos meses te despedías de ATB y manifestabas que harías una pausa en la televisión y que seguirías con otros proyectos, ¿cómo decides formar parte de Red Uno y cómo se dio esta oportunidad?

Una vez más confirmo que uno debe hacer caso a sus presentimientos. En ese momento sentía que debía cerrar etapas en mi vida y buscar alcanzar sueños más grandes. Así, analicé las distintas situaciones y de esa manera decidí renunciar. Días después de mi despedida en la segunda edición de ATB envié mi postulación a la Red Uno.

Desde que inicié con el proceso de selección y contratación en la Red Uno supe que la alegría sería naranja (ríe). He quedado encantado con la calidad humana, profesional y la visión empresarial qué hay en la Casa Naranja.

¿Cuáles son tus expectativas en este nuevo paso?

Las expectativas son grandes, la Red Uno es una red con constante crecimiento e innovación, cada vez mejor, definitivamente. Debo confesar que cuando vi el lanzamiento de Que No Me Pierda quedé impactado por la calidad de producción. Son visionarios.

Me siento en casa, porque para soñar en grande hay que estar con los grandes. Agradezco a Carlos Solares, jefe nacional de producción, por la confianza puesta en mí y en mi trabajo para esta nueva temporada que ha llegado completamente renovada. Estamos más cerca del vecino, con los temas informativos de interés social y por supuesto con la buena onda y alegría que caracteriza a El Mañanero.

¿Qué estuviste haciendo durante estos meses fuera de la televisión?

Durante estos cuatro meses fuera de la televisión me dediqué a estar con la familia, mi pareja, me dediqué a viajar, a hacer camping —que es algo que me encanta— y a vivir nuevas experiencias. En los cuatro meses también me ha tocado afrontar situaciones de cáncer en la familia y adopté a Mistofeles, un gatito negro (ríe). Pero la vida es eso, son experiencias. Han sido meses de mucho aprendizaje y crecimiento personal. Cuatro meses de cambios.

¿Qué esperas de los televidentes y qué les dices a todos ellos?

A la querida audiencia decirle que es un placer acompañarla cada mañana de 6:00 a 9:00. Ustedes son parte de El Mañanero y estaremos atendiendo sus denuncias, llegando hasta sus barrios e interactuando en redes.

El equipo de El Mañanero te recibió con mucho cariño, y además te reencuentras con tu compañera Mariana, ¿cómo te fue en tu primer programa?

Estoy muy feliz por el fabuloso equipo de El Mañanero. Me siento muy a gusto con el compañerismo y la buena onda. Compartir con Michelle y Marvin en pantalla es una nueva experiencia. Y reencontrarme con Mariana es una alegría inmensa, siempre la hemos pasado muy bien juntos. Reímos, charlamos de la vida, nos gusta mucho comentar las noticias en desarrollo antes y después de presentarlas. Marianita es una gran profesional y amiga. Hacemos muy buen equipo.

Mi primer programa fue genial, sentí muchos nervios, pero en cuanto comenzó el programa me sentí como pez en el agua, en lo mío, muy a gusto.

¿Tienes otros proyectos?

Definitivamente el mejor proyecto es uno mismo, ahora estoy en lo que me apasiona y me dedicaré a hacer cosas que me dan satisfacción como nadar, viajar más, estar con la familia y los amigos. Retomaré la docencia y pronto también me podrán escuchar en radio. Estoy muy agradecido con la vida y los amigos de la audiencia. Este es un nuevo y gran comienzo, gracias por acompañarme en él.