Urus del lago Poopó: pueblo milenario que sobrevive al paso del tiempo

En Bolivia el pueblo Uru está formado por tres grupos: los Irohito, que habitan la naciente del río Desaguadero; los Chipaya, que habitan la cuenca del río Lauca; y los Uru Murato, o como ellos se autodenominan Urus del lago Poopó, que habitan la desembocadura del río Desaguadero en el mismo lago y la cuenca del Poopó. Considerados por muchos antropólogos una de las primeras culturas del altiplano andino, los Urus se llaman a sí mismos “hombres de agua” porque el desarrollo de su cultura se ha desenvuelto en espacios lacustres. Los sistemas de vida de los pueblos Urus, tradicionalmente están ligados al ambiente lacustre, ya que su principal fuente de subsistencia ha sido la pesca, la caza y recolección; también son pueblos minoritarios, ocupan espacios muy reducidos de tierra, donde apenas pueden desarrollar una agricultura de muy baja escala.

Los Urus del Lago Poopó

Desde 2015, a partir de la desaparición del lago Poopó, las actividades económicas del pueblo Urus, como la caza, pesca lacustre y cultivo de quinua, se han visto drásticamente afectadas, este fenómeno ha generado que los hombres deban migrar de sus comunidades hacia las ciudad, en busca de fuentes de trabajo y desempeñarse como peones, obreros jornaleros, etc; y las mujeres se han visto solas en las colectividades con la carga de tener que mantener a sus hijos y buscar nuevas formas de sustento, por lo que ellas se sienten muy preocupadas con la situación y estado en que se encuentran estos recursos.



Helga Cauthin, técnica de proyecto de Asociación Colectivo Kay Pacha, comentó que las mujeres Urus afrontan el problema de pobreza que ha traído la desaparición del lago Poopó, el debilitamiento de sus organizaciones por la migración, problemas de salud de ellas y sus hijos por la contaminación y falta de agua, y la discriminación histórica que sufren por parte del Estado boliviano. “Si las mujeres no logran encontrar oportunidades de una mejor vida en la comunidad, a la larga también la abandonarán y las comunidades quedarán cada vez más vacías y el territorio y el lago, que son su referente cultural, ya no serán un medio que las una y este pueblo que ha resistido desde épocas de la colonia, ira desapareciendo poco a poco, como ya se ve con la migración”, subrayó.



Más adelante, dijo que las mujeres Urus de las asociaciones de artesanas de las comunidades, son conscientes de esa situación, y es por eso que para poder levantar a su organización, mejorar la economía y calidad de vida de sus familias, y seguir permaneciendo en su comunidad cerca de su Mama Qhota (madre lago), se han unido junto con la Asociación Colectivo Kay Pacha para crear desde el 2020 la iniciativa Artesanía Urus, con la finalidad de impulsar la difusion, comercializacion y venta de artesanias en el pais, para contribuir a la economia de las familias Urus y preservar la cultura.



Forman parte de Artesanía Urus afiliadas de las asociaciones de mujeres artesanas de las comunidades de Villañique (Challapata), Llapallapani (Huari) y algunas menestrales de la congregación Puñaca Tinta María (Poopó), todas las poblaciones Urus del lago Poopó del departamento de Oruro.



Cauthin contó que las artesanas elaboran productos a base de chillawa (paja) como sombreros, joyeros, pendientes, porta lapiceros, paneros, canastas, etc. Productos a base de lana: chompas, chulos, chalinas, polainas, chalecos. Medicina tradicional a base de productos del lago Poopó (pomadas, aceites, yerbas materas) y arpilleras. Todo realizado a mano, de manera ecologica. Cada producto es único y lleva en si mismo, la esencia de la cultura Urus.



Las mujeres venden las artesanias de diversas maneras: participando en diferentes ferias a nivel local y nacional a las que se inscriben, mediante venta en línea a través del facebook de Artesania Urus, y de manera independiente. También como parte de la iniciativa, pasan talleres de derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, salud ambiental, técnicas de perfeccionamiento de artesanías, etc.



En ese marco, el viernes y sábado las artesanas Urus estuvieron exponiendo sus productos y ofertas navideñas en la Feria Warmi, que se desarrolló el Paseo Aranjuez en el tercer piso. Cualquier informacion al 76457165 o al https://www.facebook.com/KAY.PACHA.URU.