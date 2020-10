El poder del pensamiento positivo y sus claves para trabajarlo

Lo recomiendan distintos terapeutas y afirman que sus beneficios van más allá de la superación personal, pues repercuten en distintas dimensiones de la vida humana. ¿Cuál es el alcance real del pensamiento positivo? Si tanto depende de uno aprovecharlo, ¿por qué cuesta trabajarlo? ¿Se le da una adecuada importancia?

La psicóloga y conferencista Sijam Ismael explica que el pensamiento, ya sea positivo o negativo, es una actividad de la mente y ésta define toda nuestra personalidad. Es decir, que la cualidad de nuestros pensamientos influye en nuestra salud, determina el estado emocional, la forma cómo vivimos, el tipo de relaciones, las decisiones que tomamos y los planes que tenemos para el futuro. “El cómo pensamos se exterioriza y nos define…Somos lo que pensamos”, asegura.

La especialista sintetiza que el pensamiento es esa fuerza interna que condiciona y crea nuestro modo de ser y de vivir. “Es muy importante ser consciente de que podemos convertir esa fuerza en positiva, benéfica y constructiva”, indica. Acota, además, que podemos direccionar, escoger, seleccionar y decidir qué pensamientos cobijar en nuestra mente y, por supuesto, desechar los que nos hacen daño, los que nos limitan y los que nos mantienen en sufrimiento o estancados.

¿Qué pasa en los momentos de crisis? La psicóloga Paola Salinas reflexiona que en estas circunstancias no siempre será fácil conectar con pensamientos positivos o comenzar a actuar. Muchas veces será necesario un otro (ya sea un terapeuta o un amigo) que pueda acompañarnos en el proceso de salir de ese bucle. Sin embargo, recuerda que quien de verdad tendrá que encontrar ese giro de rosca es la persona afectada.

Para reflejar lo mencionado, cita al doctor Mario Alonso Puig: “El ser humano libre no es aquel que actúa de acuerdo a sus emociones. Es aquel que decide actuar de una manera como él lo ha elegido independientemente de cómo se sienta”.

REPERCUSIONES EN EL ORGANISMO

Salinas dice que, para entender la gran importancia de intentar mantener pensamientos positivos en nuestro día a día, es importante entender lo opuesto: ¿qué pasa cuando sostengo pensamientos negativos?

La especialista en bioneuroemoción explica que cuando una persona le da vueltas a una conversación o situación negativa, este pensamiento se transmuta en un sentimiento negativo que activa la amígdala. Ésta activa el sistema de alarma del organismo (Sistema Nervioso Simpático), activando la hormona ACTH, la cual a su vez activa las glándulas suprarrenales liberando noradrenalina, adrenalina y cortisol. “Mantener un pensamiento negativo generará una reacción en mi cuerpo, haciendo que cambie la química en mi sangre, viviremos en un estado de “ataque, huida o bloqueo”. Me vuelvo irritable, me paralizo, me aíslo”, asegura Salinas. Por otro lado, señala que los sistemas inmune y digestivo, entre otros, se debilitan.

Por ende, de acuerdo a la experta encontrar, como se dice comúnmente, el giro de rosca y generar pensamientos positivos también tendrán una repercusión en nuestro organismo. “Permitiéndonos claridad mental, activar nuestra creatividad para encontrar mayores opciones y posibles soluciones y ser asertivos. Nos permitirá sobre todo hallar el aprendizaje”, destaca.

¿UNA IDEA SOBREVALORADA? O POR EL CONTRARIO ¿SUBESTIMADA?

Ismael relata que, de acuerdo a su experiencia, las personas no se dan cuenta del poder que tienen. “Se habla del pensamiento positivo, pero no se lo practica porque es difícil controlar tu mente, requiere esfuerzo tuyo, constancia y disciplina. Más fácil es esperar que las soluciones o cambios vengan de otras personas o de la situación”, comenta.

La experta insiste en que el pensamiento consciente es el recurso más potente para poder cambiar nuestras vidas. ¿Qué es exactamente? Responde que es darse cuenta de lo que uno piensa, es estar despierto a las palabras, pues son expresión del pensamiento y es estar alerta. “La capacidad de visualizar la meta, el propósito y construir el camino con nuestro enfoque mental que se traducirá en estrategias concretas”, afirma. Añade que también tenemos la posibilidad de cambiar la forma de pensar. “Donde está tu atención ahí estas tú. La clave es dónde diriges la atención”, enfatiza.

“No me atrevería a decir que a veces está sobrevalorado”, dice Salinas. Sin embargo, observa que a veces se confunde el pensamiento positivo con creer que todo es bello, bueno, hermoso y luz. “Ese estado hace perder objetividad frente a situaciones duras y reales que necesitan ser resueltas”, asevera.

Salinas manifiesta que al coexistir la luz y la sombra, los momentos de paz y de crisis, el pensamiento positivo debe partir de esta conciencia e integración de las partes y desde allí encontrar ya sea la salida o aprendizaje. “La persona optimista buscará la luz en la sombra y eso, desde luego, no es tarea fácil. Sin embargo, se puede ejercitar y practicar hasta que se convierte en tu manera de ver y afrontar la vida”, asegura.

Ismael acota que los verdaderos cambios en nuestra vida son los que ocurren cuando cambiamos nuestra forma de pensar. “En realidad no son las cosas que cambian, cambiamos nosotros”, remarca.

¿CÓMO APROVECHARLO?

A continuación, Ismael y Salinas comparten consejos para aplicar el pensamiento positivo en la cotidianeidad:

OBSERVA TUS PENSAMIENTOS CADA DÍA

“Fíjate si suelen tener una connotación negativa e intenta ‘darles la vuelta’”, remarca Salinas.

FRENTE A LA REALIDAD, TENEMOS DIFERENTES PERCEPCIONES

Ismael explica que lo que es una tragedia para unas es una situación que puede ser la solución para otras. “Hay varias interpretaciones para un mismo hecho. Puedes ver un vaso medio vacío o el mismo vaso medio lleno. Depende de ti cómo lo vas a interpretar. Escoge la más positiva”, aconseja. Destaca que la única diferencia entre una persona triste y una feliz es que una piensa en lo que le falta y la otra está enfocada enagradecer lo que tiene.

CREE QUE ERES EL CREADOR DE TU DESTINO

“Creador de las condiciones que te llevarán a vivir mejor, sentirme mejor, ser tú mismo. Darte cuenta que posees un recurso muy potente que es la mente y está bajo tu control”, dice Ismael.

ENFÓCATE EN LAS SOLUCIONES

Ismael recomienda enfocarte en lo que quieres y deseas. “Dirige tus pensamientos hacia lo positivo, lo mejor para ti”, dice. Salinas coincide con ello y sugiere no enfocarse en lo que uno teme.

RÍETE

Una idea que comparte Salinas para ello es mirar películas o programas que te permitan hacerlo. “La risa eleva nuestra frecuencia y fortalece nuestro sistema inmunológico”, asevera.

LO QUE PIENSAS ES UN PROCESO, ES UNA DISCIPLINA

Ismael indica que el primer paso es identificar los pensamientos que te limitan y cuestionarlos. Comenta que muchas veces traemos creencias desde la infancia, que ya no están vigentes en el presente. Por lo que aconseja preguntarse si son verdaderos y si realmente están ocurriendo. Si la respuesta es no, no son reales ni verdaderos. “Replantea un nuevo pensamiento, uno positivo basado en lo que realmente quieres y crees que es así. Repítelo, escríbelo, ponle emoción, hazlo tuyo. Confía”, sugiere.

Resalta que, si nos basamos en la ley: “la energía sigue al pensamiento”, cuanta más atención le des, mayor fuerza tendrá en tu mente. “Será el inicio del cambio”, asegura.