Will Graham conmueve con un mensaje en Arizona y Cochabamba alista su llegada

Texto y fotografías: Billy Graham Asociación Evangelista

“¿Cuál es la mejor noticia que has oído jamás?”, preguntó Will Graham a la audiencia que abarrotó Fountain Park para la campaña evangelística Look Up Celebration del sábado en Fountain Hills, Arizona - Estados Unidos.

Un campo verde desapareció bajo sillas de jardín y mantas de picnic mientras la gente se reunía bajo el poniente sol del desierto para escuchar la música de la banda mexicana Un Corazón, así como de Katy Nichole y The Afters, antes del mensaje de Graham sobre “las mejores noticias de la historia”.

“¿Cuál es tu propósito en la vida?”, continuó Graham, para compartir a continuación cómo podemos tener una relación personal con Dios a través de su Hijo, Jesucristo, que es el único que nos da un significado profundo y un «nuevo comienzo» en la vida. “Un Creador da un propósito a su creación”, dijo Graham. “Nuestro propósito en la vida es tener una relación con Dios”.

Diego, de 35 años, escuchó atentamente el mensaje traducido al español. Sintió una profunda convicción en su corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas al meditar en la dirección que su vida estaba tomando. Se dio cuenta de que estaba perdido.

Tras la invitación de Graham, Diego caminó hacia el frente del escenario junto con ríos de personas que habían decidido que era el momento de un cambio: querían la paz y la esperanza que solo Jesucristo puede ofrecer.

Gabriel, un pastor de Tucson, Arizona, que sirvió como consejero de oración en el evento, se reunió con Diego.

Diego le dijo a Gabriel que había oído hablar de la Celebración por parte de un familiar y que había decidido pasar solo para ver de qué se trataba. “Estaba muy convencido”, dijo Gabriel. “Cuando escuchó el mensaje, decidió arrepentirse de su alcoholismo y seguir al Señor”.

El pastor dirigió a Diego en una oración de salvación y ambos lloraron de gozo. “Hoy me siento libre”, le dijo Diego a Gabriel, quien abrazó con fuerza a su nuevo hermano en Cristo.

“Tiene tanto significado para mí cuando alguien entrega su corazón a Jesús”, dijo Gabriel, llorando de nuevo al relatar la historia. “Cuando das ese abrazo, eres las manos y los brazos de Jesús: [eres] el primer contacto del Reino”.

Una familia experimenta la mano de Dios

Hace poco más de un año, Chayton entregó su vida a Jesucristo, y dejó atrás una adicción con la que había batallado durante 20 años. El sábado por la noche, este nativo americano decidió llevar a la Celebración a su esposa y a sus tres hijos.

Graham predicó sobre la verdad de Juan 3:16: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.

“Esta noche, voy a pedirte que saltes a los brazos de Jesús”, dijo Graham unos minutos antes de extender una invitación para que los presentes se acercaran y recibieran el don divino de la vida eterna.

Las dos hijas mayores de Chayton decidieron seguir los pasos de su padre e invitar a Jesús a entrar en sus corazones.Frente al escenario hablaron con Char, una voluntaria de oración que ayudó a las dos chicas a comenzar una relación con Cristo.

“Este último año ha sido duro”, le dijo Chayton a Char. Pero ahora, al ver a sus hijas, dijo “ha valido tanto la pena”.

Chayton le contó a Char que llevaban años escuchando los sermones de Billy Graham, pero que él había estado sumido en el alcoholismo durante tantos años que no había sido un líder espiritual para su familia sino hasta hacía poco.

Ahora, Chayton dice que se esfuerza por guiar a su familia en los caminos del Señor, empezando por pasar tiempo él mismo en la Palabra de Dios. “Este es un día para recordar”, les dijo Char a las chicas. “Han aceptado a Cristo en sus vidas y vamos a vernos en el Cielo”. Char ofreció palabras de ánimo a la familia, y les entregó materiales para ayudarles a crecer en Cristo.

Aunque los últimos meses han sido difíciles para Chayton, el sábado pudo ver el fruto de esa labor y a Dios obrando.





ESPERANZA COCHABAMBA 2025

La Asociación Evangelística Billy Graham (BGEA), junto con las iglesias de toda la región de Cochabamba, organiza Esperanza Cochabamba con Will Graham, evento que se realizará en el estadio Félix Capriles el sábado 5 de abril.

Este evento gratuito para toda la familia contará con presentaciones musicales de reconocidos artistas cristianos y un mensaje del Evangelio a cargo de Will Graham, nieto del renombrado evangelista Billy Graham e hijo de Franklin Graham.