Inteligencia Artificial, el nuevo desafío para la educación superior

Francisco J Mayorga Ph.D, rector de la Universidad Privada Boliviana (UPB), escritor y economista especializado en finanzas con una destacada trayectoria profesional en el ámbito académico y de producción intelectual, nos brinda su perspectiva sobre la IA y su impacto en el futuro de la educación.

¿Cómo percibe el futuro de la educación y la investigación con la IA?

Como rector de una universidad de excelencia, considero que la introducción de herramientas interactivas como ChatGPT va a revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Tanto en pregrado como en postgrado y en los doctorados, se requerirán nuevas metodologías para aprovechar al máximo el potencial de esta herramienta.

Sin embargo, creo que el cambio no se limitará solo a la metodología, sino que también tendrá un impacto significativo en la velocidad y profundidad del aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los futuros profesionales. La IA es una nueva forma de ampliar el horizonte del aprendizaje, similar a la impresión de libros de Gutenberg que transformó la forma en que la humanidad accede al conocimiento.

La capacidad de interactuar con ChatGPT y otras herramientas de IA significa que cada individuo tendrá la oportunidad de expandir su capacidad de aprendizaje y mejorar su habilidad para transformar la información en conocimiento. Esto representa un salto extraordinario para la educación superior y estoy entusiasmado por ver cómo las nuevas tecnologías continuarán transformando la forma en que enseñamos y aprendemos.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar la IA en la educación?

Considero que es importante reconocer los riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la educación, en particular el riesgo de fraude y plagio. Sin embargo, estoy optimista en cuanto a la capacidad de los educadores para detectar y prevenir estos comportamientos a través de herramientas de detección de plagio y la evaluación cuidadosa del trabajo del estudiante.

A pesar de estos riesgos, tengo una gran confianza en que la IA puede ser una herramienta poderosa para fomentar la pasión por el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. Estoy seguro de que la mayoría de los estudiantes se sentirán motivados y entusiasmados por la oportunidad de interactuar con la IA, y que esta tecnología tendrá un impacto positivo en la forma en que aprendemos.

De hecho, creo que la IA puede ser adictiva para algunos estudiantes, como lo son los juegos digitales. Sin embargo, a diferencia de los juegos, la IA es una herramienta poderosa para la educación que puede ayudar a aumentar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Estoy convencido de que la mayoría de las personas encontrarán que la IA es un recurso alucinante y apasionante, y que su capacidad de aprendizaje se verá aumentada considerablemente.

¿Cuál considera que es uno de los grandes retos con la IA?

Considero que el gran reto es el acceso, en este momento está fuera del alcance de muchos jóvenes y niños bolivianos. Tenemos que ver y encontrar la manera de que todos tengan acceso a esta nueva educación. Así como es importante que todo el mundo aprenda a leer, a escribir y que se aprenda aritmética, y un poco de las destrezas fundamentales para poder navegar, entonces si el afán del Estado fue y es el de asegurarse que los niños se alfabeticen, ahora una meta que deberá adoptar todo gobierno, no solamente en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo entero, tendrá que ser la accesibilidad a la IA, al aprendizaje del uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar el cerebro y para que la capacidad de aprendizaje se desarrolle mucho más. Por ejemplo, los estudiantes seguramente usan cotidianamente de mil quinientas a mil ochocientas palabras, con el uso de la IA se va a dar un gran salto en la capacidad de articular frases, de definir conceptos, además de imaginar y de innovar, de traducir ideas, imágenes, etc.

Miguel de Cervantes empleó en “El Quijote” 23 mil palabras distintas y en eso radica su genialidad. Él creó toda una base de palabras y frases no solamente desde el punto de vista de la cultura y el español, sino desde el punto de vista de la imaginación que es lo que yo visualizo con el ChatGPT y con otras herramientas análogas que van a dar a los niños un horizonte más amplio, les va a ampliar el vocabulario, les va a ampliar la forma de articular palabras, de conectarlas con imágenes e imágenes con palabras. La inteligencia humana está limitada por el vocabulario y si nosotros a través de estas herramientas vamos a ampliar nuestro vocabulario, entonces vamos a poder multiplicar esas palabras en frases y en conocimientos y al ampliar el horizonte vamos a poder desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad aún más. Esto va a significar que los seres humanos en vez de ser más dependientes de los robots, vamos a ser mucho más inteligentes y a adquirir más conocimiento.

Su mensaje es muy positivo, pero de alguna forma existe el temor a ser reemplazados por la IA, por ejemplo, en las universidades, ¿qué podría aportar un docente que la IA no pueda?

Solo temblarán aquellos que no manejen las herramientas de IA y no se suban al tren de la ciencia y la tecnología. El docente moderno es un guía en el proceso de construcción del conocimiento y el esfuerzo fundamental que debemos hacer nosotros en las universidades, es usar el aula invertida. Antes se hablaba de enseñanza-aprendizaje, ahora tenemos que hablar de aprendizaje-enseñanza, es decir, que el estudiante tiene que compartir lo que percibió, lo que aprendió, lo que imaginó de la lectura, del ejercicio que hizo o de las decisiones que tuvo que tomar. El conocimiento se construye a partir de palabras, de frases, de conceptos. El profesor tiene que guiar al estudiar y llevarlo a la discusión, al debate libre y abierto de las ideas y que pueda construir más allá de aquello que percibió y eso no puede hacer una máquina.

El cerebro humano es mucho más poderoso que cualquier herramienta, lo que pasa es que no hemos sido entrenados o educados para administrar tanta información, porque los procesos de educación hasta ahora fueron muy limitativos. El cerebro humano va por múltiples vertientes y el profesor lo que tiene que hacer es simplemente ayudar a aprender a partir del cerebro del estudiante, entonces es un tutor que lo debe guiar.

Con la aparición de estas herramientas, ¿los profesores deberán plantear nuevos roles y nuevas formas de enseñar y de ejercer la docencia?

Sí, y si bien eventualmente todos estaremos usando herramientas de IA, el verdadero desafío en la UPB es montarnos en el primer vagón de la ciencia y la tecnología, y digo esto porque tan pronto como apareció la aplicación comenzamos a estudiarla y a ver la manera de adaptarla a la docencia. De hecho, en la segunda semana de enero ya tuvimos un primer taller con ocho profesores desarrollando aplicaciones para el proceso de aprendizaje-enseñanza en diferentes asignaturas. Actualmente, tenemos un programa de formación docente y ya concluyó el primer grupo con ochenta profesores y vamos a continuar. Estimo que para fines de abril ya vamos a lograr capacitar a toda la planta docente. Queremos asegurarnos de que todos nuestros docentes sepan utilizar la herramienta (ChatGPT) en sus materias, pero no solo que sepan, sino que la usen efectivamente para brindarles a los estudiantes la oportunidad de este salto cuántico.

Por otro lado, hemos invitado a directores de colegios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a cursos de capacitación, los mismos que estamos utilizando para nuestros docentes. La universidad tiene una misión de servicio. La UPB es una fundación y como universidad reproducimos conocimiento y es esencial ayudar a los colegios, porque son lo que producen la materia prima. Tan pronto como hayamos completado esto, vamos a ofrecer el mismo programa de capacitación a docentes de otras universidades, porque nuestra misión es formar y contribuir al futuro de Bolivia y si está a nuestro alcance ayudar a todas las universidades y a todos los colegios en esta nueva alfabetización digital, lo haremos.

La alfabetización y la IA se debe diseminar por toda Bolivia, nosotros no tenemos ninguna restricción o egoísmo en el sentido de brindar todo el conocimiento que podamos producir en este campo. Recuerdo algo que siempre repito: “Uno no enciende una lámpara para meterla en un cajón, la enciende y se coloca en lo más alto para que alumbre a todos”. Ese es un concepto de dos mil años atrás, es un concepto del evangelio. Nosotros somos luz y tenemos que iluminar a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a otros profesores y que la luz del conocimiento, ahora con la inteligencia artificial, se expanda e ilumine a todos.

Existen materias técnicas, teóricas y de aplicación, ¿en qué materias cree que va a tener mayor impacto el uso de la IA y cómo se proyecta la evolución en las competencias de estas materias?

Me parece que sí es posible utilizar IA en todas las materias y debemos aprovecharla. Algunos profesores, especialmente de física, matemática y química han pensado que no es relevante para sus áreas y eso es porque realmente todavía no han experimentado, creo que existen profesores aferrados al pasado, pero poco a poco van a abrirse.

La IA va a obligar al docente a pensar de una manera más amplia y a imaginarse mejor qué es lo que está en el cerebro del niño o del adolescente o el adulto y tiene que llegar a ser un facilitador de los procesos de aprendizaje y del desarrollo de las habilidades.

Por tanto, pienso que esto va a impulsar el aprendizaje en todas las asignaturas, sin distinción, y va a ayudar a profundizar todas las competencias ya enseñadas, especialmente a las que se denomina erróneamente las destrezas blandas. La competencia de la comunicación, la de los cálculos y la del aprendizaje, se van a multiplicar y los profesores, por tanto, debemos desafiar la imaginación de los estudiantes. Yo siempre he tenido la impresión de que el proceso educativo tradicional ha ido limitando la creatividad y es por eso que ahora a las universidades se les pide que impartan cursos de creatividad. Pero enseñar creatividad es algo parecido a querer enseñar a ver a alguien que ya lo hace. Quizá te puedo enseñar a mirar, pero no te puedo enseñar a observar, eso ya lo lleva cada uno y puede potenciarse, que es justamente lo que percibo que pasará con la aplicación de la IA en el salón de clase.