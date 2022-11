Cocina experimental, la propuesta de Bio XXI

La cocina Bio XXI es un proyecto de la empresa Coronilla, que nace bajo la convicción de que el trabajo de una industria de alimentos no termina con el producto sino con la preparación del mismo en nuestras cocinas. Con esta cocina experimental, la empresa transmite la pasión por el buen comer, el amor por los sabores y la experiencia de 25 años exportando a mas de 20 países en lugares tan distantes y distintas culturas como Australia o Canadá.



La gerente de marketing y ventas Cristina Peláez explicó que la presentación de esta cocina experimental tendrá el objetivo de enseñar y compartir información sobre el consumo y preparación de los productos Bio XXI.



“La marca Bio XXI la creamos el 2016. Es una marca que agrupa los mejores productos que tiene la empresa, todos ellos orgánicos, veganos y libres de gluten. En general, es una marca que promueve la alimentación consciente, el cuidado medioambiental y el respeto por el entorno con un fuerte compromiso social, cumpliendo con estándares de calidad mundial. Además, son productos saludables que tienen características nutricionales muy interesantes”, explica.



“Si bien ahora se habla mucho de la celiaquía, de la intolerancia al gluten, asi como de comida orgánica, hay muchas personas que no saben lo que significan estos atributos en los alimentos. La mayor parte de las personas cuando compran un alimento envasado, no tienen el hábito de leer e interpretar una etiqueta,”, agrega.



Bio XXI decide presentar la cocina experimental para encarar el reto de transmitir este tipo de conceptos, además de generar un ambiente adecuado para compartir e interactuar con los consumidores, en el que se mostrará el producto, su forma de uso, además de las opciones que tendrá a la hora de preparar un alimento en casa. Un espacio donde podrán disfrutar, junto a la chef Carolina Peláez, de una experiencia culinaria maravillosa.



“Este espacio está diseñado para desarrollar recetas con nuestros productos, innovar en sabores e impartir talleres. Vamos a hacer una serie de talleres donde la gente aprenda cómo preparar los productos Bio XXI, ampliaremos también los talleres a repostería y panadería donde enseñaremos sobre el uso de nuestras harinas libres de gluten que tienen tratamientos y características diferentes a las harinas tradicionales”, detalla.



Bio XII prevé organizar al menos un taller semanal para abordar el uso y consumo de diferentes productos. Aunque los cursos en la cocina BioXXI no están comercialmente disponibles, la empresa invitará a chefs, influencers, reporteros, clientes y amantes del buen comer a compartir en este espacio, de forma rutinaria.



El objetivo es entender que una industria de alimentos no termina su trabajo con un producto sino que el mismo concluye en la cocina de los clientes y con la alegría de un plato que muchas veces puede ser sencillo, pero está cuidadosamente elaborado.

En crecimiento



Pese a la crisis generalizada, Peláez sostiene que la línea está en crecimiento y que la situación también responde a los efectos de la pandemia. El interés por alternativas que ofrezcan mayor aporte nutricional y que sean saludables ha crecido y, con ello, el desarrollo de nuevos productos y volúmenes de producción.

Proyectos



La adaptación de los productos para llegar a más mercados es uno de los principales proyectos a seguir con la línea Bio XXI. Peláez explica que exportan algunos productos a Chile, Alemania, Rusia, Sudáfrica y Malasia, pero buscan ampliar sus mercados.



Otro de sus proyectos es el de productos de alimentación funcional, es decir, que sean productos elaborados con un conjunto de ingredientes que beneficien alguna función específica del organismo, por ejemplo, altos en fibras o proteínas.



“A medida que desarrollamos un producto exitoso, vamos a ir incorporándolo a la línea Bio XXI. Uno es por ejemplo la pasta de lenteja, incorporado hace unos meses y que tiene características particulares en niveles de proteína”, explica.