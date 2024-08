Denisse Quiroga y Juan Carlos Monrroy esperan a su primogénita

Denisse Quiroga y Juan Carlos Monrroy son los protagonistas del nuevo episodio del pódcast “Hablemos” de la revista OH! Los comunicadores comparten su experiencia sobre el embarazo de Denisse, el proceso previo que vivieron y el momento anhelado que están pasando. Hace unas semanas anunciaron que una niña llega para completar su vida de familia.

“Quien conoce a detalle la historia y nos conoce más de cerca, sabe que ha sido un poquito larga, con decisiones que se han asumido al principio, cuando nos casamos y todo aquello, y una búsqueda de muchos años que ha tenido frustraciones y a partir de la noticia que hemos recibido, obviamente, es un momento de enorme alegría. Nos quedamos con esto último, de verdad, con todo lo que ha significado el proceso que no ha sido fácil, especialmente para Denisse. Yo simplemente he acompañado el proceso, pero sí, como suele ocurrir en estos casos, Denisse ha sido la guerrera, si quieres ponerlo en esos términos”, relata Juan Carlos.

Denisse afirma que en una pareja es importante que todo se comparta, pero también el entendimiento y apoyo son aspectos claves para avanzar como “equipo, como una familia”.

“Ha sido una enorme alegría para nosotros, no lo podíamos creer, y afortunadamente, gracias a Dios, también es que todo ha ido todo bien, todavía es un embarazo que no tiene complicaciones, hasta ahora tranquilo, a veces tienes que estar totalmente en reposo, no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer ciertos movimientos, sí es de cuidado, pero no a tal extremo, así que para nosotros eso ya es una bendición”, afirma la comunicadora.

La noticia sobre el embarazo de Denisse desbordaba, y como ambos trabajan en medios de comunicación diferentes optaron por dar a conocer la noticia a través de las redes sociales.

El video publicado surgió como una idea que une su vida personal con su trabajo, por lo que se realizó una presentación al estilo de un noticiero.

“Nosotros trabajamos en medios, hacemos noticias, entonces dije ‘¿por qué no?’ Si sale bien, si no ni modo. Lo anunciamos como una noticia de interés particularmente de nosotros, como lo habíamos dicho en el video, es la noticia más importante para nosotros”, afirman.

Una unión particular

“La bendición es que gracias a esto que hacemos nos hemos conocido y hemos decidido seguir una vida y un camino juntos, entonces creo que no tenemos problemas. En algún momento tal vez un tema de horarios, cuando yo cambié a un horario nocturno y Denisse se mantenía en un horario de la mañana, entonces era complicado, eran los dos extremos, pero gracias a Dios y afortunadamente todo se acomodó y ahora una vez más estamos con los mismos horarios”, cuenta Juan Carlos sobre cómo acomodan sus tiempos y su relación al trabajo en televisión.

Asimismo recuerdan que ellos coincidieron y se conocieron en un medio de comunicación donde ambos eran presentadores.

“Coincidimos en una cobertura y ahí como que nos vimos por primera vez en vivo, en directo, nos presentamos y todo aquello, de ahí pasaron unos meses y recién después de ese tiempo coincidimos en trabajar en un medio de comunicación. Entonces ya cuando trabajamos en un medio de comunicación nos conocimos más y se dio la magia”, relata Denisse.

La dulce espera

La espera por su niña también tuvo un momento especial al momento de elegir el nombre. Ambos cuentan que fueron buscando y comentando cuáles eran los nombres que les gustaban.

“Todos los días hacíamos ese ejercicio, sobre todo ella. Le daba esa tarea y al día le daba una que otra sugerencia. Hasta que un día me dice, ‘¿qué te parece Alanis?’ Y yo ahí, paré oreja”, relata Juan Carlos.

Alanis fue el nombre que les gustó, averiguaron el significado y también la relación con la cantante canadiense, Alanis Morissette. Entonces era un nombre artístico que les agradaba y “como dicen los memes, aprobado por Chayanne”.

“Si te resuena, creo que es porque tal vez la personalidad, la manera y todo lo que sea, realmente va a ser la película. Eso suena dulce, suena bonito, no era tan fuerte, sonaba diferente. Y en el significado es hermosa, perseverante, tiene una personalidad de liderazgo, además de ser muy justiciera, va a ser como defensora de todos, muy equitativa y va a ser alguien que realmente te atrae”, detalla.

Denisse y Juan Carlos esperan a su primogénita para noviembre.