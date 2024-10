¡Orgullo boliviano!: nombran a Marsia Taha como la mejor chef femenina de América Latina 2024

La chef boliviana Marsia Taha Mohamed ha sido reconocida como Latin America’s Best Female Chef 2024, destacando su compromiso con la preservación del patrimonio alimentario de Bolivia y su pasión por la investigación gastronómica. Recibirá el trofeo en la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, que se celebrará en Río de Janeiro, el 26 de noviembre

Taha, quien fue jefa de cocina del reconocido restaurante Gustu, en La Paz, se prepara para inaugurar su propio restaurante, Arami, en Achumani, donde ofrecerá una experiencia de alta cocina casual.

Con raíces bolivianas y una década de dedicación al estudio de las técnicas culinarias ancestrales de la Amazonía boliviana, Taha también cofundó Sabores Silvestres, una iniciativa que busca promover la conservación de la biodiversidad y la integración de ingredientes nativos en la cocina local.

“Es un gran honor ser considerada junto a una larga lista de mujeres inspiradoras que han impulsado la evolución de nuestra industria y han sentado las bases para que yo y futuras chefs mujeres podamos prosperar. Como siempre, estoy agradecida por la plataforma que 50 Best ofrece para difundir la relevancia de la inclusión y la importancia de mantener viva nuestra rica herencia culinaria”, expresó Taha, según una nota de prensa publicada por JeffreyGroup Latin America Marketing.

Acerca de Latin America’s 50 Best Restaurants

Lanzada en 2013, la lista Latin America's 50 Best Restaurants nació para celebrar la gastronomía en toda la región y para proporcionar a los comensales de todo el mundo una visión local y recomendaciones culinarias. La lista es creada por Latin America’s 50 Best Restaurants Academy, un influyente grupo de 300 líderes de la industria restaurantera en toda América Latina, cada uno seleccionado por su opinión experta sobre la escena gastronómica de la región. La lista es publicada por William Reed, que también publica The World’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2002; Asia’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2013, y Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2022.