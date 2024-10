Bronco la leyenda de México llega con una gira esperada a Bolivia

A 45 años de su formación, la icónica banda grupera que conquistó México y América Latina llega esta semana a Bolivia con algunos cambios en sus integrantes, pero manteniendo la imagen, voz y talento de José Guadalupe “Lupe” Esparza, autor de los más grandes éxitos de Bronco. “Sergio el bailador”, “Que no quede huella” y “Mi amigo Bronco” son las canciones que forman parte del legado musical de este grupo, pionero en su estilo.

Desde hace 12 años la denominada Sangre Nueva cabalga junto a quien comenzó a escribir esta historia. René y José Adán Esparza, hijos de Lupe, junto a Javier Cantú y Arsenio Guajardo llevaron a Bronco a conquistar nuevas generaciones, exponiendo su música y presentándose en los recintos más importantes del continente, mezclando la juventud y la experiencia. Por esta razón Bronco continúa dejando huella en el camino.

DISCOS Y RECONOCIMIENTOS

Bronco conquistó múltiples discos de Oro y Platino, “Lo muestro”, “El heraldo”, “Furia musical”, “Trébol de oro”, “Estrella de Jalisco”, “Cerro de la silla”, “La Estrella Maya”, por mencionar algunos. Además, ha pisado los escenarios más importantes entre los que destacan: Arena CDMX, Arena Monterrey, El Estadio Azteca, la Plaza de Toros México, el Río Nilo, el Auditorio Nacional, el YouTube Theater, Rosemont Theater, la Arena Theater, Auditorio Pabellón M, Auditorio Telmex, entre otros.

Asimismo, el hecho de realizar por primera vez videos en dibujos animados, lanzar su propia línea de ropa, perfume su nombre, contar con su propio calendario y “romper la barrera de las clases sociales con su música al presentarse en uno de los salones más exclusivos de la CDMX, el Premier”, destacan a este grupo “vanguardista de su género”.

La banda que rompió esquemas

Bronco fue fundado por José Guadalupe Esparza, mejor conocido como Lupe Esparza, quien en compañía de sus amigos Ramiro Delgado, Javier Villarreal y José Luis “Choche” Villarreal, comenzó a tocar en pequeñas fiestas y eventos locales. Desde un principio, Bronco mostró un gran potencial y, tras grabar su primer álbum, comenzaron a ganar reconocimiento.

No obstante, no fue hasta mediados de los años 80 que la agrupación alcanzó la fama con su álbum “Sergio el bailador”. Esta canción, junto a otros éxitos como “Que no quede huella” y “Oro”, posicionó a Bronco como una de las bandas más queridas en México y el resto de Latinoamérica. A través de letras que conectaban con la vida cotidiana, el amor y el desamor, y un estilo único que combinaba la música norteña con otras melodías, Bronco logró cautivar a miles.

Durante la década de los 90, el éxito de Bronco se disparó. No sólo dominaban las listas de música con canciones como “Adoro”, “Libros tontos” y “Amigo Bronco”, sino que también incursionaron en la pantalla grande y la televisión. En 1991, protagonizaron la película “Bronco”, que narraba la vida y desafíos de la banda, y en la que actuaron al lado de Julio Alemán y Jorge Luke, entre otros. Además, Bronco participó en diversas telenovelas y programas de televisión, consolidando su imagen como íconos de la cultura popular mexicana. Este éxito no se limitó a México; la banda comenzó a hacer giras internacionales, llenando estadios en Estados Unidos y América del Sur.

El primer adiós y la nueva era

A pesar de su éxito, en 1997 Bronco anunció su separación, lo que conmocionó a sus millones de fanáticos. Sin embargo, en 2003, Lupe Esparza decidió regresar a los escenarios bajo el nombre de El Gigante de América, debido a cuestiones legales que les impedían usar el nombre Bronco. A pesar de este cambio, el regreso de la banda fue bien recibido, aunque no con todos los integrantes originales.

Con el paso del tiempo, la formación de Bronco, que recuperó su nombre tras un acuerdo, experimentó cambios importantes. José Luis “Choche” Villarreal, el baterista original, falleció en 2012, lo que marcó un punto de inflexión en la historia de la banda. Ramiro Delgado, otro miembro fundador, dejó la agrupación tras conflictos internos, lo que generó una renovación en los integrantes.

Actualmente, Bronco sigue liderado por Lupe Esparza, quien mantiene el legado y la esencia del grupo. A su lado, se encuentran sus hijos José Adán Esparza (bajo eléctrico y voz) y René Esparza (acordeón), quienes se convirtieron en piezas clave para la continuidad del grupo. También forman parte Javier Cantú (batería) y Arsenio Guajardo (teclados).

GIRA POR BOLIVIA

Este mes, el legendario grupo mexicano llega a Bolivia, acompañado de PeeWee, para una esperada gira que incluirá presentaciones en Santa Cruz (25 de octubre), Cochabamba (26 de octubre) y La Paz (27 de octubre), eventos promocionados por Show Business y auspiciados por el Grupo Multimedia de Los Tiempos. Obten tus entradas mediante la página web de TodoTix o realiza tu reserva al 76057790.