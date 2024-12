¿Cómo es vivir una escala en el aeropuerto Hamad, premiado como el mejor del mundo?

El Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA), ubicado en Catar, fue reconocido como el Mejor Aeropuerto del Mundo en los prestigiosos premios Skytrax 2024. Este galardón, que mide la calidad del servicio al cliente y las instalaciones en más de 570 aeropuertos, no es nuevo para Hamad, es la tercera vez que ocupa el primer lugar desde su inauguración, en 2014.

La periodista del periódico Los Tiempos, Dara Calustro, comparte con la Revista OH! su experiencia en este inmenso aeropuerto, tras su reciente viaje por oriente. “Considero que visitar el aeropuerto Hamad, en Catar, es de las vivencias más impresionantes no sólo para cualquier viajero, sino para cualquier persona en el mundo”, señala.

Visitar Hamad es más que un tránsito, porque cada rincón del aeropuerto está pensado para ofrecer confort y entretenimiento a los pasajeros. Desde su impresionante bosque tropical interior, The Orchard, hasta sus esculturas gigantes, dar un recorrido en el tren interno para cambiar de terminal, contemplar los espacios diseñados para la relajación, trabajo o o simplemente dormir en las tiendas de campaña gratuitas mientras se espera un próximo vuelo rodeado de la cultura catarí, “cada área que uno puede recorrer es una experiencia en sí”, destaca.

La Experiencia Cultural

En una de sus escalas, que se extendió por 20 horas, Dara quedó maravillada por las múltiples facilidades y servicios que el aeropuerto ofrece. “La comodidad de las sillas con enchufes incorporados, los televisores estratégicamente ubicados y los espacios ambientados con la cultura catarí hacen que la espera sea no sólo llevadera, sino placentera”, detalla.

Además, la periodista destaca cómo este aeropuerto refleja profundamente el respeto por la cultura y las tradiciones cataríes. “Este aeropuerto muestra a gran escala el respeto a la cultura catarí y a la religión profesante por su sociedad con diversos espacios privados como cuartos de oración, lavatorios de pies, entre otros. Además,pude contemplar de primera mano el respeto y buen trato a cualquier visitante del mundo, independiente de su nacionalidad o creencia espiritual”, comenta.

¿Qué hace a este aeropuerto único a nivel mundial?

Visitar el sorprendente jardín tropical en el interior del aeropuerto es una de las cinco cosas que la página web de Visit Qatar recomienda hacer a un viajero que tiene una escala en Catar. Este lugar, menciona la página, tiene 300 árboles y más de 25 mil arbustos y plantas que crean un fondo increíble y un lugar ideal para capturar momentos memorables. “Esta zona, rodeada de tiendas y una experiencia gastronómica a gusto de cada cual, también cuenta con una fuente de agua y una iluminación natural que atraviesa la rejilla que cubre el techo creando un ambiente relajante”, indica.

La infraestructura también tiene instalaciones artísticas, que conforman una galería para los amantes del arte. “El aeropuerto cuenta con más de 30 zonas de exposición, incluida la emblemática Lamp Bear de Urs Fischer, que es la imagen del aeropuerto. Hay obras de arte repartidas por el aeropuerto que crean un espacio fascinante, entre ellas, A Message of Peace to the World, de Ahmed Al Bahrani; COSMOS, de Jean-Michel Othoniel, y Small Lie, de KAWS”, detalla Visit Qatar. Asimismo, cenar en el Aeropuerto Internacional de Hamad permite a los viajeros vivir experiencias gastronómicas y probar la cocina local.

El aeropuerto también fue reconocido como el mejor del mundo para ir de compras por los World Airport Awards de SKYTRAX (2023), ya que cuenta con más de 130 tiendas y boutiques con marcas emblemáticas como Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Tiffany & Co., Bvlgari y Qatar Duty Free.

Finalmente, los espacios de descanso son los que se destacan de este lugar. “Todas las facilidades que se brinda hacen una estancia llevadera en la espera a cualquier destino”, concluye Dara Calustro.

5 datos que no sabías de Catar

1. La rosa del desierto arquitectónica: el Museo Nacional de Catar, diseñado por Jean Nouvel, está inspirado en la formación natural de una rosa del desierto. Este edificio no sólo es una joya arquitectónica, sino también un testimonio de la historia y la cultura del país.

2. El estadio desmontable: Catar fue el primer país en construir un estadio completamente desmontable, el Estadio 974. Este innovador recinto, utilizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2022, fue hecho con contenedores marítimos y estructuras modulares, destacando por su sostenibilidad.

3. El país más rico del mundo: según el PIB per cápita, Catar es uno de los países más ricos del mundo gracias a sus reservas de gas natural y petróleo, lo que le ha permitido construir una infraestructura de primer nivel.

4. El oso gigante de Hamad: en el Aeropuerto Internacional de Hamad se encuentra una escultura de un oso de peluche gigante, creado por el artista suizo Urs Fischer. Este atractivo de 7 metros de altura y 20 toneladas es uno de los lugares más instagrameados de Catar.

5. La primera línea de metro automatizada: el metro de Doha, la capital de Catar, es una de las redes más avanzadas del mundo, completamente automatizada y diseñada para conectar los principales puntos turísticos y económicos del país, incluida la conexión directa con el aeropuerto.