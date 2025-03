Día del Padre: amor, desafíos y aprendizajes en la paternidad

La paternidad es una de las experiencias más transformadoras en la vida de un hombre y cada padre vive este viaje de manera distinta, pero todos coinciden en que ser padre no es solo un título, sino un compromiso diario con amor, dedicación y sacrificio.

Para conmemorar el Día del Padre, la REvista OH! comparte la historia y aprendizajes de cinco padres que destacan en diferentes ámbitos: la música, la industria, el emprendimiento, el humor y el deporte. A través de sus experiencias, comparten el significado de ser padre, los retos que han enfrentado y los valores que buscan transmitir a sus hijos.

Jonathan Hermosa: “Los hijos aprenden con el ejemplo”

El vocalista de Chila Jatun, referente de la música nacional, reconoce que la paternidad le cambió la vida por completo. “Cualquier hombre puede tener un hijo, pero no cualquier hombre puede ser un papá”, reflexiona. Para él, la mayor responsabilidad de un padre no es solo brindar amor y protección, sino dar el ejemplo. “Los hijos no van a escuchar lo que les dices, ellos van a ver lo que tú haces”, recalca.

Con una vida entre escenarios y viajes, Jonathan encontró formas de estar presente para sus hijos a pesar de la distancia. “Antes era más difícil, pero hoy en día las videollamadas nos acercan, aunque nada reemplaza el tiempo de calidad. Cuando estoy en casa, intento estar al 100 por ciento con ellos”, explica.

CONSEJO DE VIDA

“No importa lo complicado que parezca cualquier situación en la vida, siempre se pueden superar los obstáculos. Lo único que no tiene solución es la muerte. Que se levanten y sean resilientes”.

Amilkar Rocha: “Ser padre es un viaje lleno de desafíos”

Como presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Amilkar Rocha enfrenta el reto de equilibrar su vida profesional con su rol de padre. “La responsabilidad de dirigir una empresa, trabajar todos los días como odontólogo y estar involucrado en distintos proyectos puede absorber mucho tiempo, y a veces es difícil desconectarse del trabajo. He entendido que los momentos con mi hijo son irremplazables, así que intento hacer que cada instante juntos cuente”, confiesa.

Para él, la paternidad es un viaje de aprendizaje mutuo. “Ser padre no se trata solo de guiar y proteger, sino de aprender junto a mi hijo. Él también me enseña cada día: a ver la vida con asombro, a tener paciencia y a disfrutar de las cosas simples”, comenta. Si pudiera describir la paternidad en una sola palabra, sería “felicidad” porque “ser padre es experimentar el amor más puro y sincero”.

CONSEJO DE VIDA

“Que siempre sea fiel a sí mismo, que persiga sus sueños con determinación y que nunca deje de aprender. La vida está llena de oportunidades y desafíos, pero con esfuerzo, honestidad y pasión, todo es posible”.

Fico Ávila: “Ser padre es garantizar que no les falte nada”

El carismático comediante Fico Ávila reconoce que el mayor reto en su paternidad ha sido asegurar que a sus hijos nunca les falte lo esencial: amor, educación y bienestar. “Sin el apoyo de mi esposa, no habría logrado llenar los vacíos que dejaban mis viajes”, confiesa.

Para él, la paternidad es una constante evolución porque uno aprende a ser padre con el tiempo y ajusta su relación con los hijos a medida que crecen. “Hay que saber distinguir entre lo que queremos para ellos y lo que ellos realmente desean ser”, reflexiona.

CONSEJO DE VIDA

“Tengan proyectos de vida, luchen por ellos, pero sin olvidar que cada acción tiene un impacto en las personas que los rodean y que uno nunca está solo”.

Alberto Arze barrenechea: “El mejor legado es el ejemplo”

El empresario Alberto Arze ve la paternidad como la mayor responsabilidad de un hombre. “Debemos formar a nuestros hijos inculcándoles valores sólidos y dotándolos de las herramientas adecuadas para encarar exitosamente su propio futuro y proyecto de vida”, comenta.

Desde el nacimiento de su hijo Joaquín, hace 15 años, su visión sobre la paternidad ha evolucionado. “No obstante, considero que nuestro rol fundamental como papás siempre será el de cuidar, generar bienestar y guiar a los hijos en cualquier etapa”, explica. Para él, ser padre se resume en dos palabras: “amor y ejemplo”.

CONSEJO DE VIDA

“Que se forme y prepare para vivir en un mundo lleno de información; pero, también, repleto de desinformación y antivalores. Un mundo en el que la tecnología nos ha acercado; pero, a la vez, nos aleja”.

Giovanni frank Sarabia: “El amor incondicional de un padre no se compara con nada”

El reconocido entrenador fitness y deportista considera que su mayor reto como padre es construir una relación de confianza sana con su hijo. “Es un proceso constante, los desafíos nunca terminan”, señala.

Para Giovanni, la paternidad es un motor que impulsa su vida. “Todo lo que hago y construyo es por y para mi hijo”, afirma. En su opinión, el amor incondicional que siente por su hijo es incomparable.

CONSEJO DE VIDA

“Sé noble y apasionado en todo lo que hagas, así cada día será un renacer. Y nunca olvides poner a Dios por delante”.

Cada uno de estos padres ha recorrido un camino único en su experiencia de la paternidad; algunos aprendieron a equilibrar su vida laboral con la familiar, otros enfrentaron el reto de educar con el ejemplo, y todos coinciden en que ser padre es una tarea de amor incondicional. Más allá de los desafíos, lo que queda son los momentos compartidos, las enseñanzas transmitidas y el compromiso de formar hijos con valores y propósito.