Miguel Veliz, una cámara, creatividad y muchas historias por contar

esde sesiones con modelos hasta bodas que marcan un antes y un después, el fotógrafo profesional Miguel Veliz logró consolidar una propuesta fresca, estética y emocional, en poco más de un año. En una entrevisa, habla sobre sus inicios, sus inspiraciones y su visión de la fotografía como una herramienta poderosa para conectar, emocionar y trascender.

- ¿Cómo nació tu pasión por la fotografía?

- Crecí en Cochabamba, una ciudad llena de luz, color y contrastes. Desde siempre me ha llamado la atención cómo una imagen puede capturar todo eso y mucho más. Pero fue al descubrir el trabajo de fotógrafos en redes sociales que entendí el verdadero poder de contar historias a través de una cámara. Ahí fue donde comenzó esta aventura.

- ¿Qué te motivó a dar el salto a lo profesional?

- Todo cambió cuando tomé una cámara y vi cómo mis fotos generaban emociones reales en las personas. Esa conexión me hizo darme cuenta de que esto no era solo un hobby, sino una forma de vida. Me preparé, practiqué y me lancé con todo. Hoy puedo decir que hago lo que amo.

- En este tiempo has trabajado con modelos y en bodas. ¿Qué te ha dejado esta experiencia?

- Muchísimo aprendizaje. Trabajar con modelos me ha permitido desarrollar un estilo visual fuerte y saber dirigir con claridad. Y en bodas, aprendí a ser sensible, ágil y muy observador. Son dos mundos distintos, pero ambos me apasionan porque me permiten contar historias reales y memorables.

- ¿Recuerdas tu primera sesión?

- ¡Cómo olvidarla! Tenía muchos nervios, pero también muchísimas ganas. No tenía todos los recursos que tengo hoy, pero sí la actitud. Cuando vi el resultado y la reacción del modelo, supe que estaba en el camino correcto.

- ¿Qué tipo de fotografía haces y cuál disfrutas más?

- Actualmente me especializo en fotografía de bodas y sesiones con modelos. Pero también hago eventos sociales, books, retratos familiares y fotografía comercial. Me encanta cuando puedo proponer ideas creativas y el cliente confía en mi visión para crear algo único.

- TRABAJASTE con la revista OH!, ¿cómo fue esa experiencia?

- Un antes y un después. Ver mi trabajo en una revista tan reconocida me dio muchísima motivación y visibilidad. También fue una prueba de que en Bolivia hay talento joven que está listo para hacer las cosas con calidad y pasión.

- ¿Qué importancia le das a la preparación y dirección en una sesión?

- Para mí, todo empieza con una buena planificación. Entender lo que el cliente busca, preparar cada detalle, y durante la sesión, saber guiar con empatía para lograr imágenes naturales, auténticas y con estilo. Esa conexión es clave.

- ¿Cuáles son los retos de ser fotógrafo en Bolivia?

- Uno de los mayores desafíos es que a veces no se valora el trabajo creativo como se debería. También hay mucha competencia en redes, y no siempre el contenido más valioso es el que más se ve. Aun así, creo que hay un movimiento fuerte y mucho talento emergente en ciudades como Cochabamba.

- ¿Qué te inspira visualmente?

- Me inspiran otros fotógrafos, como Sebastián Correa o Jorge Romero, pero también el cine, la moda y hasta los paisajes bolivianos. Siempre estoy buscando nuevas formas de contar historias visuales que conecten con la gente.

- ¿Cómo defines tu estilo?

- Busco capturar la autenticidad con una estética cuidada. Me encanta jugar con la luz natural, dar una dirección clara y crear imágenes que emocionen. Mi estilo combina lo editorial con lo emotivo, algo ideal tanto para bodas como para sesiones de moda.

- ¿Qué significa para ti fotografiar una boda?

- Es una gran responsabilidad y también un regalo. Ser parte de un día tan especial, documentarlo con sensibilidad y entregar recuerdos que duren toda la vida… no tiene precio. Me esfuerzo por ser casi invisible cuando hace falta, pero estar siempre listo para el momento perfecto.

- ¿En qué estás trabajando ahora?

- Estoy fortaleciendo mi marca como fotógrafo de bodas y moda en Cochabamba, creando contenido visual de calidad para redes y colaborando con diseñadores y marcas locales. También estoy desarrollando una serie que retrata oficios bolivianos desde una mirada artística, algo que me emociona mucho.