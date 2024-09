El cantante Bon Jovi evita que una persona se tire de un puente

El cantante de rock Jon Bon Jovi intervino en una difícil situación y evitó que una mujer se tire de un puente en la localidad de Nashville, en Tennessee, EEUU.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville compartió un video del líder de la banda Bon Jovi y su equipo, quienes estaban en el Puente Peatonal “John Seigenthaler” cuando una mujer estaba parada precariamente sobre un borde de la infraestructura que atraviesa el río Cumberland. según el reporte de CNN.

Bon Jovi, de 62 años, y otras personas hablaron con la mujer y la convencieron a regresar al puente, reveló la policía.

“Se necesita que entre todos nos ayudemos a mantenernos a salvo” fueron las palabras que la policía de Nashville le ha dedicado a Jon Bon Jovi y a su equipo.

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.







Good man.







Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.







The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 11, 2024