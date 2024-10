Conoce los árboles más emblemáticos de Bolivia 

El primero de octubre de cada año, se conmemora el Día del Árbol en Bolivia, una fecha para recordar que el país tiene una rica biodiversidad y varios árboles que se consideran emblemáticos debido a su importancia cultural, económica y ecológica. Los más representativos de Bolivia son:

1. Tajibo (Handroanthus impetiginosus y Handroanthus chrysanthus): conocido también como "árbol de la vida" o "lapacho", es famoso por sus hermosas flores, que pueden ser de color rosado o amarillo, según la especie. Es muy apreciado por su madera dura y resistente, y tiene importancia ornamental en ciudades como Santa Cruz.



2. Copaibo (Copaifera officinalis): este árbol es valorado por la resina que produce. Esta se la denomina "aceite de copaiba" y la usan con fines medicinales las comunidades amazónicas.



3. Cebil o palo borracho (Ceiba chodatii): es un árbol impresionante que destaca por su gran tamaño y tronco característico que almacena agua. Es símbolo de las regiones del Chaco boliviano.



4. Mara (Swietenia macrophylla): conocido también como "caoba", es un árbol tropical cuya madera es muy apreciada en el mundo por su belleza y durabilidad. Sin embargo, preocupa su conservación a causa del crecimiento de su explotación.



5. Aliso (Alnus acuminata): este árbol es emblemático en los valles interandinos y es importante para la conservación del suelo, ya que contribuye a la fertilidad y a la protección de las cuencas hídricas.



6. Castaña (Bertholletia excelsa): es un árbol de la región amazónica boliviana, y sus frutos, conocidos como "nueces del Brasil" o "castañas", son una importante fuente de ingresos para las comunidades locales.

En Cochabamba, una región con diversos pisos ecológicos que van desde los valles hasta las tierras altas, hay varios árboles que son emblemáticos tanto por su uso cultural como por su importancia ecológica. Algunos de los más representativos son:

1. Kewiña (Polylepis spp.): este es uno de los árboles más importantes en las áreas de altura de Cochabamba. Crece en las altitudes y es vital para la conservación de los ecosistemas andinos, ayudando a retener agua y proteger el suelo. Además, crean microclimas que favorecen la biodiversidad.



2. Molles (Schinus molle): es común en los valles. El molle tiene un valor cultural importante, ya que en la época prehispánica se utilizaba para ceremonias rituales. Sus hojas, frutos y corteza también se usan con fines medicinales.



3. Algarrobo (Prosopis spp.): este árbol es característico de las zonas más secas del departamento, especialmente en los valles y lugares semiáridos. Su madera es muy resistente, y los frutos que produce son usados como forraje para animales.



4. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia): aunque no es nativo del departamento, fue plantado extensamente en la ciudad por sus bellas flores violetas. Por ello, se ha convertido en un símbolo ornamental.



5. Sauce llorón (Salix babylonica): al igual que el jacarandá, el sauce no es originario de Bolivia, pero se ha adaptado bien a las condiciones locales y es muy común observarlo a lo largo de ríos y canales. Se lo asocia con las áreas urbanas y rurales de Cochabamba.



6. Eucalipto (Eucalyptus spp.): introducido desde Australia, el eucalipto es muy común en las zonas montañosas. Aunque no es nativo y puede afectar la biodiversidad local, su madera se usa ampliamente y forma parte del paisaje cochabambino.



7. Pino de monte (Podocarpus spp.): en las zonas más elevadas y húmedas del Parque Nacional Tunari, se encuentran especies nativas como el pino de monte, que es valioso tanto para la conservación del ecosistema como por su uso en la reforestación.

Estos árboles juegan un papel clave en la identidad ecológica y cultural de Bolivia, ya que representan las distintas zonas geográficas y climas.