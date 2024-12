5 claves para pasar las fiestas de fin de año sin "intoxicarse" con la comida y la bebida

En estas fiestas de fin de año es común los casos de "intoxicación" por alimentación o bebidas. Por ello Los Tiempos conversó con Vania Vargas, experta en nutrición, quien dio claves para evitar la intoxicación y también para la fase de recuperación.

Señaló que lo primera etapa es en la compra, donde se debe tener cuidado en comprar productos frescos y cuidando la higiene. "Las verduras y alimentos frescos, las carnes, deben estar en al cadena de frío. Tener cuidado en la higiene y almacenamiento", dijo.

Sugirió que cuando se preparan los alimentos no hay que tenerlos mucho tiempo en temperatura ambiente y que la carne debe ser lavada y, según la preparación, se corta y retira la grasa.

Fase de recuperación

Tras las fiestas, el cuerpo necesita mucha agua y verduras y frutas frescas.

"Para recuperar se puede preparar refrescos frutales, no exagerar en azúcar y tomar más agua que otras bebidas", dijo.

Recalcó tener cuidado al momento de la compra de las bebidas alcohólicas, verificando que no sean adulteradas.

"Las bebidas alcohólicas, tratar de no exceder y si se va a compartir , no estar expuesto, quedarse en la casa y no exponerse a situaciones de riesgo", dijo.

Los días de fiesta, como Navidad y Año Nuevo, hay que prever que durante el día se tenga una alimentación equilibrada antes de las horas de mayor ingesta.

"Luego de los días de fiesta se necesita un reposo gástrico, incorporar frutas, mucha agua y volver lo antes posible al ritmo de vida habitual, si es que se tiene alguna dieta especial, no esperar una semana", dijo.

Pidió combinar la alimentación con el deporte.

Es más importante lo que se hace el resto de los días que esos dos días de festejo, que hay que disfrutar

Sugirió jugos "detox" a base de vrduras y hojas verdes, sin azúcar, pero dijo que depende de cada caso.

"EL hígado es el desintoxicante natural, hay que darle tiempo, con agua y alimentación sana"