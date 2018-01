12 de 22 problemas de límites se resolvieron vía conciliación

Doce de 22 procesos registrados en la gestión 2017 por conflictos de límites intermunicipales y provinciales se resolvieron a través de la Ley 339 de Conciliación, informó ayer el director de Límites de la Gobernación de Cochabamba, Ángel Pinto.

“Tenemos el objetivo de que en el primer bimestre de este año se logre aprobar cuatro leyes de delimitación interdepartamental y hasta fin de año se logre contar con ocho leyes de delimitación”, dijo Pinto.

Punata y Cliza se encuentran entre los municipios que a la fecha ya resolvieron los problemas de límites.

Se procede con la conciliación a solicitud de una de las partes. Posteriormente, se suscriben informes de delimitación entre comunarios y autoridades.

A la fecha, se tienen siete nuevas solicitudes de conciliación, entre ellas figuran Punata-San Benito, Punata-Villa Rivero, Cliza-Toco, Arbieto-Tolata, ArbietoSantiváñez y Quillacollo-Tiquipaya. Estos municipios están en la etapa de inicio del proceso y luego se procederá con la ejecución en campo.

Sin embargo, existen dificultades para resolver el conflicto entre Colomi y Villa Tunari que constantemente deriva en enfrentamientos.

Pinto explicó que a la fecha no se dictó ningún acta de no conciliación porque sólo se trata de tramos que no lograron ser conciliados lo que derivaría en un referendo.

“Tenemos que destacar que se lograron solucionar al menos 12 procesos a través de la conciliación”, dijo el responsable de límites de la Gobernación.

El departamento también tiene procesos de conciliación con Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz y Potosí, con los que se tienen que definir límites naturales.

CONFLICTOS POR LÍMITES PERJUDICAN OBRAS

En abril de 2016, los pobladores de los municipios de Colomi y Villa Tunari protagonizaron varias peleas campales a consecuencia de los problemas de límites entre estos municipios.

Ocho comunarios resultaron heridos (cuatro por lado). El problema limítrofe se arrastra desde hace 25 años.

Los problemas de límites con los tres municipios colindantes a Quillacollo paralizaron y afectaron las obras en las diferentes Organizaciones Territoriales de Base y comunidades en conflicto.

En Colcapirhua existe otro conflicto en la zona de Llauk’inkiri, en Tiquipaya con la zona de Apote, y con Vinto en la Cota oeste (por el kilómetro 15) y en Chulla Jayata (al norte).