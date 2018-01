Botaderos a punto de colapsar y planta metropolitana no avanza

A un año y tres meses de haberse firmado el convenio entre la Gobernación, la Alcaldía y las tres mancomunidades del distrito 15, aún no se tienen avances para el traslado del botadero de K’ara K’ara ni la implementación de la Planta Metropolitana de Residuos Sólidos.

El 31 de diciembre de 2017 venció el plazo para que las autoridades de la Alcaldía cierren el botadero definitivamente. Los vecinos amenazan con movilizarse y cerrar este lugar a partir del 15 de enero.

A principios de octubre de 2016, los vecinos de las tres mancomunidades —K’ara K’ara, Pampa San Miguel y Arrumani— bloquearon el ingreso al botadero exigiendo su traslado. En esa oportunidad, las autoridades de la Gobernación y la Alcaldía firmaron un acuerdo de 16 puntos.

El acuerdo, establece en su punto cuarto que, durante nueve meses, una comisión compuesta por los vecinos, la empresa Colina (encargada del tratamiento de la basura) y la Alcaldía realice el control social de los trabajos de cierre.

También se planteó la elaboración de un plan de contingencia de 16 millones de bolivianos para 10 OTB, además de la ejecución de obras y proyectos.

El presidente de la Mancomunidad de Arrumani, Vicente Hinojosa, informó que a la fecha no se tiene ningún informe de avance sobre estos puntos.

“La Alcaldía ha cumplido con los compromisos, como la ejecución de obras y proyectos además de la dotación de ítems para el centro de salud; pero la Gobernación no. No sabemos nada porque no nos reciben y mucho menos informan sobre la planta de tratamiento de residuos sólidos”, dijo Hinojosa.

La autoridad aclaró que las movilizaciones iniciaran a mediados de enero, cerrando el botadero y exigiendo su traslado.

Desde la Alcaldía se realiza un estudio del tiempo de vida útil que tiene el botadero, este estudio culminará a finales de este mes.

“A la fecha, ya tenemos concluido la geometría del cierre y lo que nos falta es el tema de volúmenes. Una vez concluido el estudio, conoceremos cuánto tiempo más podemos operar ahí. Esto no significa que este año más usaremos K’ara K’ara, eso dependerá del estudio”, manifestó el responsable de Residuos Sólidos de la Alcaldía, Marco Claure.

Una de las primeras alternativas que tiene el municipio para el traslado del botadero es la Planta Metropolitana de Residuos Sólidos.

A la fecha, no existe el lugar para el emplazamiento de la planta, pero se prevé implementarla en una concesión. Se busca que el costo de la planta sea accesible y no tenga un precio elevado.

En tanto, la responsable de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo, informó que a la fecha se realiza la auditoría del botadero de K’ara K’ara. Esta auditoría es la que debe determinar en qué sector se podrá emplazar la planta metropolitana.

“Esta empresa empezó su trabajo en octubre y tiene 10 meses de plazo”, afirmó Delgadillo. El mes de octubre de 2016, la empresa Cryotec SRL se adjudicó la realización de la auditoría al botadero de K’ara K’ara.

La situación en Vinto

El tema de la basura es uno de los principales problemas que tiene los municipios del eje metropolitano entre ellos Vinto.

El pasado 12 de diciembre, vecinos de Vinto bloquearon el ingreso al botadero exigiendo su traslado, especialmente por la contaminación que se genera en el lugar, afectando a las comunidades del sector como también a los ríos.

En su oportunidad, el dirigente de la junta vecinal de Kuturipa, Freddy García, señaló que no quieren que se continúe echando basura en el sector, especialmente porque el vertedero se encuentra a la orilla de un río. La basura contamina el agua, que en muchos casos utilizan para consumo humano.

Por otro lado, Sacaba es uno de los municipios que cuenta con una planta de preindustrialización de residuos en Jarkaloma.

La implementación de una planta metropolitana de tratamiento de residuos sólidos fue anunciada desde 2013, y no se tienen avances a la fecha.

Municipios generan toneladas de basura

SEPA MÁS

Rechaza la construcción de una planta de residuos

La mancomunidad de K’ara K’ara rechaza la construcción de una planta industrializadora de basura en esa región.

Permiten el depósito de basura

La mancomunidad de K’ara K’ara otorga el plazo de nueve meses a partir de la fecha para la disposición final de la basura que se deposite en el relleno sanitario.

Presupuesto para el plan de contingencia

En el plan de contingencia se dispone de un monto de 16 millones de bolivianos que debían ser ejecutados en la gestión 2017.

ESTUDIO

Botadero de K’ara Kar’a, entre los 11 peores

El Foro Económico Mundial incluyó al botadero de K’ara K’ara de Cochabamba entre los 11 peores ejemplos de manejo de residuos del planeta por la mala gestión de su vertedero, debido a las demandas de la población sumida en la pobreza y a los intereses políticos. El resultado: peligrosos efectos ambientales y de salud para la misma población.

El artículo del Foro Económico Mundial denominado “11 megavertederos que muestran la otra cara del consumo”, escrito por Carlos Campillos y publicado el 17 de octubre de 2016, analiza el caso del botadero de Cochabamba con sus 2.750.000 toneladas de residuos que acumula al año y que no son tratadas adecuadamente.