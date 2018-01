Vecinos activan en Villa Granado plan de seguridad digital

Los vecinos de Villa Granado instalan un sistema de seguridad digital con un costo de 11 mil bolivianos con el propósito de evitar robos y asaltos que constantemente ocurren en la zona.

El siastema consiste en contar con una aplicación en el celular para que, a simple toque, se activen las alarmas y suenen las sirenas, alertando a los vecinos.

El presidente de Villa Granado, Rino Sejas, informó que la instalación del sistema de seguridad se debe a los constantes robos que existen en la zona.

“En las diferentes calles del barrio se dan casos de robos, donde vehículos sospechosos y personas en motocicletas quitan sus pertenencias a los ciudadanos, en muchos casos armados con arma blanca. Es por eso que necesitamos un sistema de seguridad”, dijo Sejas.

La instalación del sistema de seguridad digital tiene un costo de 11 mil bolivianos, para lo cual los más de 350 vecinos dieron una cuota de 33 bolivianos por tres meses.

Este sistema de seguridad consiste en la instalación de un programa de celulares, en el cual se crea un grupo con todos los vecinos. La capacidad que tiene el sistema es de al menos cinco mil celulares.

“Todos los vecinos podrán contar con el sistema, eso siempre y cuando sea verificado que realmente pertenece a una de las familias del barrio”, dijo el dirigente.

Actualmente el sistema está a prueba, el objetivo es evitar que existan falsas alarmas, los vecinos no pueden hacer mal uso del sistema y no pueden dar la clave a otras personas que no sean del barrio.

“El vecino puede llamar directamente al sistema y se oirá por los megáfonos, en el mismo se indicará la calle y el lugar donde se observó algo sospechoso. Este sistema sigue a prueba y se pretende concluir hasta mediados de enero”, dijo.

El sistema de seguridad digital es una de las nuevas opciones que son adquiridas por los vecinos para evitar robos y asaltos.

El la zona sud, los vecinos de Villa Rosario también determinaron la instalación de sistemas de seguridad digital ante la falta de patrullajes y por los constantes robos y asaltos que viven principalmente en horas de la noche y la madrugada.

DATOS

Costo del sistema de seguridad. El sistema de seguridad tiene un costo de 11 mil bolivianos y los vecinos pusieron una cuota de 33 bolivianos durante tres meses.

Capacidad del sistema de seguridad. La capacidad del sistema de seguridad es de 5 mil celulares y tiene una garantía de dos años.



¿Quiénes contarán con el sistema de seguridad? Con el sistema de seguridad podrán contar todo los miembros de la familia que tengan celulares. Se prevé ingresar al sistema al menos seis celulares por familia.

Fecha de funcionamiento del sistema. Se prevé que el sistema de seguridad digital empiece a funcionar a mediados del mes de enero de 2018.