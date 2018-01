Creatividad, bloqueos y una ciudad sin servicios: así fue el día de paro

Calles bloqueadas, mercados y tiendas cerradas, transporte público y privado sin circulación, incluso cines, restaurantes y centros comerciales sin atención fueron imágenes comunes ayer en el paro de Cochabamba, el más contundente de los últimos años.

La jornada comenzó temprano. A las 5:00 ya había barrios que bloqueaban y el transporte federado cumplió de manera organizada sus puntos de bloqueo desde las 6:00. Las convocatorias por WhatsApp por zonas —se crearon cientos de grupos— dieron resultados y el llamamiento de la Federación de Empresario Privados y la Cámara de Comercio a sus afiliados para que acaten el paro fue respondido de manera positiva. A las 7:00 ya no había circulación en las principales calles de la ciudad y tampoco viajes interdepartamentales. La Terminal de Buses acató la medida. En los puentes, los ciudadanos organizados, los trabajadores de salud y los transportistas se encargaron de cortar el tránsito con vehículos y otros objetos.

La Policía, que tenía la orden de dejar expeditas las carreteras troncales, no pudo hacer nada.

“Todo cerrado”

Muchas personas de todos modos salieron a sus fuentes de trabajo. Iván Ceballos, de Tiquipaya, trabaja en el Cruce Taquiña y tuvo que caminar los 5 kilómetros entre su casa y su “laburo”. “Todo está cerrado”, dijo, mientras pasaba el puente del río Koramayu que estaba cerrado con cintas y maderas.

Nadir Blanco también sufrió a pesar de que iba en moto. En cada punto de bloqueo de la avenida Simón López era obligada a apagar su motor y pasar empujando su vehículo. “Era mejor a pie”, se lamentó.

De norte a sur, de este a oeste

Los vecinos, obreros, transportistas y colectivos ciudadanos cumplieron a cabalidad el llamado a bloquear todo Cochabamba. En la zona norte, a parte de la avenida Simón López, donde habían más de 30 puntos de bloqueo, estaban cerrados la rotonda de Cala Cala, la avenida Circunvalación, con unos 15 puntos, la avenida América, la plaza 4 de Noviembre, la avenida Libertador, todo fue cerrado por transportistas y vecinos.

En la zona sur, los bloqueos se extendieron desde la avenida 6 de Agosto hasta la rotonda del avión, además de la avenida Petrolera, donde se registraron más de 20 puntos. La Suecia y Guayacán también fueron cerradas. En el oeste, los bloqueos fueron más contundentes. Las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz estaban prácticamente intransitables. Algunos puntos de bloqueo fueron intransigentes y no permitían ni siquiera que pasen bicicletas.

Desbloqueo

En horas de la tarde de ayer, la Policía desbloqueó la carretera al occidente. El comandante de la Policía, Rolando Montaño, y el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, acompañaron el operativo de desbloqueo en la ruta al occidente del país que no tuvo mayor éxito por la cantidad de puntos de bloqueo.

“Podemos evaluar indicando de que hay bastantes puntos de bloqueo, la Policía está intentado habilitar las vías del eje troncal; no queremos tener confrontación pero la instrucción es tener las vías expeditas”, dijo.

Los efectivos policiales avanzaron desde la zona del Viaducto en la Blanco Galindo hasta el puente Irpa Irpa, en Parotani, para abrir paso a los camiones.

En la intervención, la Policía detuvo a un transportista, quien luego fue liberado.

EL PARO FUE ACATADO EN EL VALLE ALTO Y BAJO

La jornada de paro movilizado fue acatada en los municipios del valle bajo: Punata, Carcaje, Arbieto, Tarata, y otros, especialmente por el transporte federado, que bloqueó el Cruce a Tarata, el ingreso a Paracaya, a Punata y otros puntos, además de bloqueos en los ingresos a los municipios, informó el periodista Limber Herbas.

En tanto, en el valle bajo (Vinto, Sipe Sipe, Quillacollo), el paro fue más contundente con bloqueos no sólo del transporte federado y pesado, sino por vecinos y gremiales. La carretera al occidente tenía más de 30 puntos de bloqueos.

Sin embargo, el paro no fue acatado en la región del trópico de Cochabamba, donde el partido oficialista tiene un control casi absoluto de las instituciones públicas y sindicatos.

TESTIMONIOS

"Creo que en su mayoría todos los artículos del Código Penal nos va perjudicar a nosotros, no sólo uno. No he leído completo el Código Penal por falta de tiempo porque soy comerciante, vivo de mi negocio. No soy política, esto no es político". Sandra Arancibia. Comerciante "Estamos aquí como ciudadanos, esto no es un bloqueo cívico, no político sino como cochabambinos como bolivianos. Queremos que sea nulo el código totalmente, que sea borrado. Nos afecta, como amas de casa, como transportistas". Herminia Tola. Comerciante

MULTITUDINARIO CABILDO CERRÓ JORNADA DE PROTESTAS

Una multitudinaria marcha partió ayer desde la plaza de las Banderas al promediar las seis de la tarde. Desde el norte, miles de personas ingresaron por la avenida Libertador Bolívar. Una segunda columna llegó desde la avenida Ramón Rivero y finalmente la tercera columna llegó desde la avenida Ballivián.

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron hasta la plaza 14 de Septiembre con megáfonos, banderas bolivianas, entonando cánticos en contra del Código Penal y del presidente Evo Morales.

Finalmente, los manifestantes se concentraron en la plaza principal, en donde se cantaron los himnos a Cochabamba y Bolivia. El encuentro no contó con un acto oficial ni palabras de los dirigentes que convocaron al paro cívico.

Sin embargo, un grupo de jóvenes, autoidentificados como ciudadanos que no representan a sector alguno, dirigó a la multitud hasta puertas de la Catedral Metropolitana en donde se realizó una “oración” por Bolivia.

Al respecto, la representante de la Coordinara por la Defensa de la Vida y la Libertades Democráticas, Jeny Cladera, calificó la marcha como una “expresión espontánea” de la ciudadanía autoconvocada que busca la abrogación al nuevo Código Penal y el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que dijo No a la repostulación.

LOS HOSPITALES SÓLO ATENDIERON EMERGENCIAS

En el hospital Viedma no hubo atención externa durante la jornada de paro cívico de ayer, sólo brindaron servicio de emergencia.

La atención fue irregular en el hospital porque los médicos no lograron llegar a su fuente laboral por los bloqueos; además que no llegaron pacientes hasta el hospital y porque los médicos respaldan el pedido de la anulación total del Código Penal.

“Hasta emergencias llego sólo una mujer que resultó herida en un accidente de tránsito en la carretera antigua a Santa Cruz”, informó el médico de turno.

Fue el único caso de emergencia, los otros 13 cubículos estaban ocupados por gente que llego en días pasados o de la tercera edad, acotó el profesional.

En tanto, la atención en el hospital Cochabamba, los centros de salud y clínicas particulares de la ciudad fue similar, sólo atendieron servicios de emergencia.

Viajeros sufren

Los que más sufrieron el paro fueron los cientos de viajeros que llegaban o estaban de paso en Cochabamba. Decenas de flotas se quedaron paradas por más de 10 horas en la carretera s al occidente y oriente del país.

ANÁLISIS

Vivian Schwarz. Coordinadora de investigación de Ciudadanía

“Es una expresión de la molestia sobre cómo se toman las decisiones”

La medida de presión en la ciudad de Cochabamba se instaló para velar por nuestro espacio como ciudadanos y por esto de no aceptar más imposiciones. No creo que valga la pena enfocarse en un artículo o en otro del Código del Sistema Penal, porque los diferentes sectores tienen diferentes miradas y lecturas del conflicto y también diferentes intereses, pero lo importante es que esta movilización es una expresión de la molestia sobre cómo se toman las decisiones por parte del Gobierno, por la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace, y la gente ya no quiere que esto siga funcionando así.

Ahora, siempre hay intereses detrás de las movilizaciones, pero de varios sectores, no sólo de la oposición sino también del Gobierno, pero todos tienen derecho a hacer política, es nuestro derecho a hacer política, no sólo es derecho del Gobierno, hay movilizaciones de ciudadanos que están expresando su descontento con el estado de las cosas, como lo que sucedió hoy (ayer).