Crece la desesperación en Tiquipaya y se registran nuevas crecidas

La avenida Los Molles, que circunda la torrentera del río Taquiña en Chilimarca, se convirtió en un camino pedegroso con rocas que superan el metro de diámetro. La huella de la mazamorra que azotó ayer desde las 18:00 al municipio de Tiquipaya y alcanzó el metro y medio de altura, quedó marcada en las paredes de las viviendas.

Desde la madrugada los vecinos trabajaron en el desfogue del agua, las piedras y el resto del lodo, sin ayuda. La maquinaria que intentaba remover las piedras quedó sin diésel, una hora después otras dos retroexcavadoras llegaron al lugar, donde cada minuto cuenta.

“Mi papá ha quedado enterrado, sabíamos que mi mamá estaba viva porque vimos su mano desde la ventana, pero mi papá no apareció, está enterrado”, contó la hija de uno de los desaparecidos, Rosmery Torrico. El padre Héctor de 77 años quedó sepultado junto a su hogar.

La desesperación hizo que los pobladores se resistan a dejar sus hogares cuyas paredes quedaron sepultadas por la intensidad de la inclemencia ambiental. Los enseres, refrigeradores, cocinas, colchones, todo está cubierto por el barro. "Al salir ya no había escapatoria, hemos subido las escaleras y con nuestra ropa, así como estoy he salido. No hay nada en mi casa, no hay nada en mi cuarto, mis cuatro niños y yo hemos quedado sobre los escombros y el barro", explicó que vive hace 18 años en la zona y asegura nunca haber visto un hecho igual.

#LTahora #Tiquipaya inician los trabajos de limpieza en la zona norte del municipio. Hasta este momento los vecinos removieron el lodo sin ayuda. La mazamorra derrumbó los muros de las casas. pic.twitter.com/DBcFn9SicB — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 7 de febrero de 2018

Después del mediodía, en una hora, se registraron al menos dos crecidas del cauce, la tierra fue arrastrada nuevamente generando zozobra nuevamente.

El vicepresidente Álvaro García Linera, informó que cuatro personas fallecieron, un niño, un adulto mayor y dos mujeres. Empero, solo se ha rescatado el cuerpo de dos.

Aún no se manejan datos oficiales sobre la cantidad de viviendas afectas, sin embargo, el alcalde del municipio, Juan Carlos Angulo aseguró que hay 15 a 20 comunidades afectadas, "Las viviendas están enterradas. Ayer hemos tratado de evacuar a las personas, es dificil calcular cuantas familias. El cerro del norte se ha deslizado y eso hache que se venga con todo".

En suma, en el recorrido se verificó que hay al menos cinco casas colapsadas y decenas de viviendas cubiertas por el lodo.

El paisaje en el municipio reflejaba un ambiente desolador, las calles cubiertas de rocas estaban solo a tres cuadras de una de los caminos principales de esta ciudad, la avenida Ecológica. Esta vía se convirtió en un río cuyo cauce no dejó de crecer, motivo por el cual se restringió la circulación vehicular.