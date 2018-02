La parte alta de la cuenca Taquiña no fue intervenida desde 1990

La cuenca del río Taquiña es una de las más importantes del Parque Tunari porque entrega 80 litros de agua por segundo para consumo humano, riego y a la fábrica Taquiña. Además, es una de las zonas más importantes de recarga hídrica para el departamento. Pese a su importancia, desde los años 90 no se intervino con un manejo integrado de cuencas y hasta la fecha persisten los asentamientos urbanos ilegales.

El único trabajo de manejo del cauce en la década de los 90 lo realizó el ex Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic) de la Gobernación. Instaló gaviones horizontales y verticales en el río Taquiña. Desde entonces, las labores del municipio de Tiquipaya se limitaron a la forestación en la parte baja y no en la cuenca alta, además de la construcción de algunos atajados.

“No hemos advertido del riesgo en la parte alta, pero hemos realizado trabajos de reforestación, pero se han quemado en los incendios que han causado los vecinos”, dijo el director de la UGR de Tiquipaya, Roberto Campero.

Empero, el director del Servicio de Cuencas de la Gobernación, Enrique Soria, indicó que corresponde al municipio realizar trabajos de mantenimiento en el área y que la instancia departamental interviene a solicitud del municipio.

Soria explicó que a solicitud de la Alcaldía de Tiquipaya la Gobernación estaba realizando trabajo de manejo en la cuenca del río Khora que está a lado del Taquiña.

“Ellos mismos no han advertido el riesgo en la cuenca Taquiña y nos han pedido intervenir en la cuenca de a lado”, dijo.

El investigador y exdirector del Parque Nacional Tunari (PNT), Carlos Espinosa, indicó que en 2016 se registraron 21 incendios que afectaron más de 128 hectáreas y en 2017, nueve quemas.

Pero los loteadores están interesados en las playas del río Taquiña. Hace unas semanas, el INRA entregó el derecho propietario de dos hectáreas a Wilfredo Jhonny Quiroga Olmos, en el sector de Retamas, bajo el argumento de que se dedicaba a la apicultura.

“Este señor ha puesto unas cuantos apiarios, con lo que el INRA le ha otorgado derecho propietario, a pesar de que se ha indicado al INRA que (la propiedad) está sobre la franja de seguridad y que son tierras de dominio público”, explicó.

El exdirector de PNT dijo que con esas dos hectáreas el presunto loteador genera más de dos millones de dólares fraccionando el espacio para la venta de lotes.

Pero la cuenca está cada vez más ocupada por viviendas ilegales y loteadores que reclaman su derecho propietario ante el INRA argumentando actividad agrícola.

Ese fue el caso de la zona de Linkupata, donde los asentamientos se incrementaron aceleradamente los últimos años.

Para el representante del Sindicato Agrario Taquiña, Benjamín Pérez, la causa del alud, registrado el pasado martes, es la construcción del camino hacía Linkupata que ejecutó la Alcaldía de Tiquipaya. “Lo han construido como codo sin ningún criterio”, dijo Pérez.

Soria indicó que el municipio no pidió ningún asesoramiento para la construcción del mismo. En la ultima visita que realizó este medio también se detectó otras vías construidas de forma rústica.

USO INDUSTRIAL

Empresa Taquiña no paga por el agua

La empresa Taquiña que no paga por el uso del agua del río del mismo nombre, tampoco realiza ningún trabajo de mantenimiento en la cuenca, sólo se limita a apoyar tareas de reforestación.

“No es nuestra tuición intervenir con obras”, dijo el jefe de la planta Taquiña, Michael Rosado.

La cuenca Taquiña tiene una extensión aproximada de 11 kilómetros y está ubicada en la cordillera del Parque Tunari.

La conforman entre 15 a 20 afluentes que desembocan en el río del mismo nombre que pasa por el área urbana de Tiquipaya. En ese mismo cauce se encuentran la laguna Taquiña y los ríos Jana Mayu y Linku Pata, que son los más grandes.

8_tdd_1_gobernasion.jpg Una de las áreas que se deslizó el martes, en la cuenca del río Taquiña. Gobernación de Cochabamba

El río Taquiña registró problemas días antes

Según el director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Tiquipaya, Roberto Campero, el municipio no advirtió el riesgo de deslizamiento en la cordillera. “El sábado un vecino dijo que había caído una parte de la plataforma, pero no lo hizo de forma oficial. Nosotros no pensamos que esto iba a pasar”, dijo.

Pero otras 10 hectáreas de la cuenca Taquiña en el Parque Tunari corren el riesgo de deslizarse. El peligro es latente, según los expertos que inspeccionaron el sitio después del alud que se sepultó 50 viviendas, dañó otras 100, causó la muerte de tres personas y están desaparecidas otras tres.

“Hemos visto como esa cantidad de terreno corre el riesgo de caer porque no tiene vegetación”, dijo el experto que visitó el lugar tras el deslizamiento.