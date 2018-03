Estadio avanza lentamente y dificultan una inspección

La refacción del estadio Félix Capriles superó el desfase de dos semanas que tenía. Sin embargo, los asambleístas de la bancada Demócrata, que inspeccionaron las obras, expresaron su preocupación por los trabajos en los baños y al interior de la estructura. Además, de la falta de información de parte de la empresa Estrutec.

En la inspección se verificó que la impermeabilización y el remoce de las tribunas de ambas curvas estaban finalizados. Sin embargo, se encuentran en proceso general y preferencia. Asimismo, se observó que los baños de general estaban abiertos y se cambiaba las baterías.

Los asambleístas intentaron conversar con la supervisión de la empresa para que brinde información. Sin embargo, 30 minutos después de iniciada la inspección tres personas llegaron, ellas indicaron que los encargados estaban en reunión.

Asimismo, pidieron que todas las personas se pongan cascos, caso contrario debían dejar la obra. Empero, la mayoría de los obreros no contaban con estos elementos de seguridad.

“Lastimosamente, vemos que se está haciendo un maquillaje. No observamos un trabajo a profundidad en el estadio y no hay nadie que brinde información. Además, hay ítems que no se van a hacer, porque no están contemplados y creemos que son necesarios como el cambio del pasto”, manifestó el asambleísta Eduardo Sarmiento.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la Gobernación, Jorge Guamán, informó que las refacciones tienen un 60 por ciento de avance. Con esto, se superó los retrasos causados por las lluvias.

“Hemos recuperado el tiempo perdido, estos días que no ha llovido hemos reforzado los frentes de trabajo (…). Teniendo la superficie seca, preparada adecuadamente para recibir los siguientes trabajos que se están realizando de manera normal”, indicó Guamán.

Agregó que a la fecha se realizan trabajos de reposición de capas superficiales que recubren los elementos estructurales. Además, en lo referente a la pista de tartán se aguarda que en los próximos días deje de llover para proceder con la instalación.

Según la autoridad, el plazo para la entrega del estadio es hasta el 26 de marzo y a la fecha, de manera oficial, no existe ampliación para la conclusión de las obras.

No obstante, los asambleístas indicaron que de manera extraoficial les señalaron que la empresa encargada del trabajo, Estrutec, solicitó la ampliación del plazo por dos semanas.

Los trabajos realizados son la habilitación de los servicios básicos, mantenimiento de las pistas, cambio total de iluminación, implementación de áreas antidoping, ambientes para el control médico, entre otros trabajos, sostuvo Jorge Guamán.

“Hemos construido algunos camerinos nuevos, con la reposición de la parte sanitaria y de la iluminación”, acotó el secretario departamental.

Por su parte, el gerente propietario de la empresa Estrutec, Pedro Vargas, dijo que no quiere brindar declaraciones a este medio de comunicación.

OPINIONES