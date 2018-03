Concejal Rodríguez presenta proyecto para uso gratuito de campos y complejos deportivos

Oriente Petrolero se enfrenta a Bolívar, por la séptima fecha del torneo Apertura de la División Profesional. Ver más Minuto a minuto: Oriente Petrolero Vs. Bolívar

Wilstermann goleó esta tarde 4-0 a Real Potosí, en compromiso correspondiente a la séptima fecha del grupo A del... Ver más Wilstermann golea a Real Potosí y se consolida

De acuerdo al reglamento de la Liga, en caso de que existan razones de fuerza mayor, los partidos podrían ser... Ver más Aurora no viaja y el partido con Nacional Potosí se posterga