Muerte de ciclista muestra los riesgos y la falta de normativa

Al menos 15 llamadas se realizaron para pedir ayuda y salvar la vida del ciclista Álex Claros (19). Cuando al fin la ambulancia se hizo presente, ya era demasiado tarde. La causa de su muerte se investiga, ya que cayó al desnivel del puente Muyurina aparentemente tras perder el equilibrio.

Una de las testigos del hecho, Isabel Méndez, relató que el ciclista no fue atropellado y que su bicicleta se encontraba en buen estado, sin embargo, el auxilio fue tardío.

“Hemos ido al hospital Cossmil, a la Clínica Morales y nadie ha querido atenderlo, después llegó la ambulancia y ahí falleció”, dijo.

Como Álex, 10 ciclistas perdieron la vida en vías y carreteras en el último año, según datos por el proyecto ciclista “Dame mi metro y medio de vida”. “Se estima que hay al menos un ciclista fallecido por mes a nivel nacional, algunos son atendidos, mientras que otros son abandonados”, comentó Mónica Gamarra, ciclista que apoya el proyecto.

La muerte del ciclista, que si bien no es parte de un hecho de tránsito, ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad y garantías de las que gozan las personas que hacen uso de la bicicleta como medio de transporte.

En la vigilia realizada anoche por los ciclistas en memoria de Álex, en la rotonda del surtidor El Cristo, el sector remarcó que la muerte no se debió a un accidente; pero, demuestra los riesgos a los que están expuestos.

La autopsia del joven estableció que Álex estaba muy deshidratado y que posiblemente se desequilibró cuando se detuvo a descansar en el puente.

“La mayoría de accidentes y muertes se deben a la ausencia de distancia que merecemos los ciclistas con los automóviles para tener una zona segura”, apuntó Gamarra.

Agregó que como segunda causa se encuentra la conducción en estado de ebriedad. “La normativa internacional que establece el metro y medio de distancia entre ciclista y vehículo, pero la mayoría no la respeta ni la sabe”, dijo. Recalcó que más allá de la construcción de ciclovías, el principal punto que se debe abarcar es la educación vial. Si ésta no se trabaja, los accidentes seguirán sucediendo.

El año pasado se registraron 25 accidentes en el país. El director de Tránsito de Cochabamba, José Rojas, manifestó que pese a que las normativas establecen distancias entre vehículos y bicicletas, la población no las respeta.

“No podemos pensar que debe haber un policía en cada esquina, esa no es la solución; lo que está fallando es la educación vial”, comentó.

Cada día las historias sobre accidentes de ciclistas incrementan, pero las condiciones de seguridad y educación vial no parecen mejorar. Hace dos semanas, la ciclista Melani Bustos fue atropellada en la carretera Oruro-Poopó.

La joven estuvo tres horas sin auxilio. Se desconocen los autores del hecho. Actualmente se rehabilita, pero la recuperación de las tres facturas que sufrió su cadera es lenta. Se desconoce si podrá seguir practicando la disciplina.

Gamarra expresó que los accidentes de ciclistas en su mayoría quedan impunes. “Yo misma fui víctima de un accidente, el micro se adelantó, no me percaté y me estrellé; el conductor bajó, vio que estaba bien pero la bici rota y se fue”, relató.

Ante la aprobación del nuevo reglamento de la ley de la bicicleta, sectores de ciclista expresaron su desacuerdo con algunas obligaciones que establece la misma.

OPINIONES

"Éste es un reglamento que es un instrumento de cambio de la conciencia, será positiva mientras población la conozca y cumpla". Eduardo Galindo. Sec. Desarrollo Sustentable "No puede haber un policía en cada esquina, esa no es la solución; lo que está fallando es la educación vial". José Rojas. Director de Tránsito "Lo importantes es que, antes de las ciclovías, se dé una educación vial, como ser respetar la distancia de 1,5 metros con el ciclista". Mónica Gamarra. Ciclista

ALCALDÍA NO RETROCEDERÁ EN OBLIGAR USO DE CASCO

El colectivo ciclista Masa Crítica publicó ayer un pronunciamiento en el que se dice que el reglamento de la ley de la bicicleta desincentiva el uso de ésta debido a “la imposición desproporcionada de obligaciones al ciclista, incluyendo onerosas multas, la ausencia de protecciones al ciclista”. Asimismo, algunos ciclistas observaron que el uso de casco debe ser una recomendación y no una obligación.

Al respecto, el secretario de desarrollo Sostenible, Eduardo Galindo, explicó: “Lastimosamente, nuestros tiempos no son suficientes pero sí vamos a empezar con la socialización en medios y diversos medios, pero debo lacrar que ésta es una norma positiva y cada ciudadano debería leerla por sí mismo”. Agregó que el reglamento es un primer paso, pero que resta cambiar mejorar la educación vial. “Ayer ocurrió un accidente, no vamos a dar marcha atrás al uso obligatorio del casco”, apuntó.