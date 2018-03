La regularización de trámites, un gran problema que arrastra la “U”

Uno de los principales problemas por los que atraviesa la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) es la regularización de documentos de los estudiantes de las diferentes carreras.

De los más de 73.000 estudiantes inscritos, el 1 por ciento no cuenta con el diploma de bachiller.

La jefa de Registros e Inscripciones de la UMSS, Lucy Argote, informó que esta irregularidad se da sobre todo con estudiantes de gestiones anteriores al 2009.

“Esta es una irregularidad que observaron en la auditoría interna, hay estudiantes que ya egresaron de la universidad pero no tienen diploma de bachiller, incluso, les falta libreta de un año escolar”, manifestó.

Argote señaló que los casos irregulares se envían al Departamento de Asesoría Legal para la investigación correspondiente, se procede de la misma manera con los estudiantes antiguos que a la fecha no cuentan con documentación que avale su ingreso a la UMSS.

El rector de la casa de estudios superiores, Juan Ríos, atribuye estas irregularidades a la administración pasada.

“Cada vez se descubren hechos irregulares, no se pueden admitir estudiantes sin que presenten su diploma de bachiller, es un requisito indispensable para ingresar a la universidad”, manifestó.

El rector de la UMSS dijo que algunos universitarios enfrentan estos problemas porque no completaron algún curso de secundaria, “ese ya es problema de la Dirección Departamental de Educación (DDE).

“Los estudiantes están bloqueados en el sistema por la dejadez de ellos mismos y de sus padres”, coincidieron en señalar ambas autoridades universitarias.

Según el informe de la Unidad de Registros e Inscripciones, unos 300 estudiantes presentan alguna irregularidad (falta de diploma o libreta de secundaria).

María Eugenia Torrico, exestudiante de la UMSS en la Facultad de Derecho, contó que pasó toda una travesía para regularizar su situación, siendo que tenía un problema con su libreta de segundo medio, por una irregularidad en su apellido y que ingresó a la universidad con la libreta de cuarto medio (secundaria). “Recurrí a Asesoría Legal del entonces Seduca, donde me pidieron una serie de requisitos que cumplí al pie de la letra, pero después de tres meses mi trámite no salía, vuelvo y me piden otros papeles”, manifestó.

Afirma que por cuatro años hizo trámites para regularizar su situación. El director de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, informó que anualmente reciben alrededor de 170 requerimientos de personas que perdieron su diploma de bachiller. La DDE extiende diplomas supletorios (que sirven para los trámites correspondientes), explicó .

La autoridad dijo que actualmente los únicos problemas que se presentan en el DDE son a consecuencia de que unidades educativas que cuentan con resolución ministerial para el funcionamiento del nivel primario expanden sus cursos hasta secundaria.

Esto imposibilita que el Ministerio de Educación inicie el trámite para otorgar el diploma de bachiller.

170 solicitudes en la DDE. Anualmente, la Dirección de Educación extiende 170 diplomas supletorios a estudiantes que perdieron su diploma.

LEY 3991 (2009)

En enero de la gestión 2009, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 3991 que establece la entrega gratuita de diplomas de bachiller, estando a cargo los Servicios Departamentales de Educación.

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) anualmente recibe 5 millones de bolivianos para compensar los ingresos que generaba por el trámite de diploma de bachiller.

EXTRANJEROS

La jefa de la Unidad de Registros e Inscripciones de la UMSS, Lucy Argote, informó que estudiantes del extranjero ingresaron sin documentos que acrediten su formación escolar.

“Vienen sin papeles a la mano o no tienen sellos del Consulado, Cancillería de Bolivia, tampoco del Ministerio de Educación. Los estudiantes que llegan bajo el convenio Andrés Bello tienen la posibilidad de hacer su trámite de forma inmediata, pero existe dejadez por parte de varios estudiantes”, dijo.

La autoridad manifestó que se tiene problemas con los estudiantes procedentes de España, quienes argumentan que el trámite de su diploma de bachiller demora más de dos años. “Esta situación es difícil de verificar y son los que complican nuestro trabajo”, señaló.

Los extranjeros con padres bolivianos son otro sector cuestionado al no realizar los trámites para la naturalización.

Argote dijo que a partir de esta gestión por determinación rectoral se realizan controles más exigentes a los estudiantes que no cuentan con diploma de bachiller.