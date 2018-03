Hay 37 km de rieles y durmientes en vías de venderse como chatarra

Los 37 kilómetros (37.303 metros) de rieles y durmientes que se retiraron de la antigua red de ferrocarriles de Cochabamba, entre septiembre y diciembre de 2017, para la construcción del tren metropolitano pueden ser vendidos como chatarra por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), informó ayer el representante de la Asociación Tunari, Domingo García, y técnicos de la estación.

Se trata de 2.500 toneladas (Tn) de rieles de acero, 1.526 de durmientes de acero y 1.800 de durmientes de madera. (Ver infografía)

De esa cantidad, el 20 por ciento es inservible, debido a la oxidación del acero. Otro 30 por ciento puede aprovecharse y venderse como rieles a empresas que operan en las vías férreas en el país. El resto podrá comercializarse como chatarra, indicó el gerente general de la Asociación Tunari, Domingo García.

La chatarra, según García, tiene un costo de 150 dólares la tonelada, lo que permitirá recuperar a ENFE entre 150.000 y 200.000 dólares.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Antonio Siles, dijo que sólo el acero de construcción está a 900 dólares la tonelada, pero aclaró que el acero de los rieles es más duro y puede tener otro precio.

Desafectación

“Hay propuestas que nos están haciendo para poderlo vender como rieles a Ferroviaria Andina para que cambie sus redes; Ferrocarril Oriental también está interesado. Además, se puede licitar para venderlo como chatarra a ENFE”, dijo el técnico de las oficinas de ENFE en Cochabamba, David Moreira.

La licitación no se puede realizar debido a que los rieles y durmientes no han sido entregados formalmente a la empresa de ferrocarriles, porque todavía no ha concluido el proceso de desafectación de los 37 kilómetros de vía férrea que fue concesionado a la Empresa Ferroviaria Andina y que ahora será usada para el tren metropolitano.

La desafectación debe ser aprobada con una ley nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Legalmente, formalmente no nos han entregado, no nos han dicho aquí está el inventario, porque todavía la Ferroviaria Andina sigue bajo su administración y me imaginó que desde la Autoridad de Telecomunicación y Transporte (ATT) están viendo este tema”, dijo. Siguió: “Claro nos ha pasado el detalle, pero no es formal y ahora esperamos que salga esa transferencia. Todo ello, se va aclarar con la ley que va a salir, es una ley de desafectación del área”.

Después de que la norma sea aprobada, los rieles y durmientes serán entregados a la ATT y ésta será la que entregue a ENFE. Ese proceso puede durar más de un año.

Mientras tanto, el material está acopiado en el patio de la exestación de trenes de San Antonio, pero este espacio pronto será requerido por las empresas JOCA y Molinari de la Asociación Tunari, que se adjudicó el tren por 447 millones de dólares, para construir la salas de mantenimiento.

En el lado sur de la antigua estación central, la empresa realiza movimiento de tierras para la construcción del nuevo edificio.

Hace más de 54 años, Cochabamba tenía un sistema de transporte ferroviario con la creación de la Estación Central el 6 de octubre de 1964.

La exestación central tuvo un rol estratégico para la región hasta que el servicio se suspendió como efecto de la capitalización, en 1996.

Desde entonces, las instalaciones se han llenado de comerciantes y diversos sectores han intentado apropiarse.

LA ESTACIÓN Y LÍNEA VERDE DEBEN INICIAR

Esta gestión, el Consorcio Tunari debe construir la estación central y la vía que irá desde el municipio de Sipe Sipe hasta Cochabamba (Línea Verde), indicó ayer el gobernador Iván Canelas.

“Estamos trabajando en eso fuertemente (…), espero que en 2019 estemos entregando la primera etapa del tren metropolitano. Ya estamos construyendo la estación central donde van a estar todos los vagones”, informó.

Asimismo, añadió que los vagones del tren metropolitano ya fueron comprados a la empresa Stadler Rail y se espera que sean trasladados desde Suiza.