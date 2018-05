Abren opciones para reanudar entrega del desayuno escolar

Ante la suspensión de la entrega de la ración sólida del desayuno escolar por falta de contrato y una deuda de más de 5 millones con las empresas adjudicadas, la alcaldesa Karen Suárez deberá tomar una decisión basándose en informes legales que prepara, por un lado, la comisión primera del Concejo Municipal y, por otro, la Secretaría de Desarrollo Humano.

Según el concejal Carlos Coca, la Alcaldesa tiene varias alternativas. Una de ellas, anular el proceso de contratación y determinar responsabilidades a funcionarios que dieron la orden de proceder de distribución de la ración sin contrato y comenzar otro proceso.

“Eso debe evaluar la Alcaldesa según la documentación, pero no puede hacerse responsable de acciones que cometieron otros”, dijo Coca.

Por otro lado, el concejal Edwin Jiménez destacó que Suárez tiene la opción de firmar el contrato respaldándose en el artículo 33 de la Ley 1178 o Safco.

“En el artículo se señala que no tendrá responsabilidad administrativa si se demuestra que la decisión ha sido tomada en beneficio del interés general”, comentó.

Por el momento, la máxima autoridad no se pronunció respecto a la decisión que tomará y ya se cumplió el plazo de 24 horas para que reciba los informes de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Jiménez manifestó que en la revisión preliminar de la documentación del proceso de licitación y adjudicación de la ración sólida del desayuno escolar se evidenciaron posibles vulneraciones a la normas de contratación de bienes y servicios del sector público.

“Vemos que la comisión calificadora no hizo una revisión prolija. Los técnicos vieron que los informes de Asesoría Legal no tenían los suficientes fundamentos, no se habla sobre el registro de Senasag que no había cumplido una empresa y no se nombra a una de las empresas del consorcio, lo cual resulta extraño”, detalló Jiménez. Estas observaciones serán presentadas al Concejo y remitidas a la Alcaldesa.

Padres se movilizan

Ayer padres de familia protestaron en puertas de la Alcaldía solicitando que la ración sólida se vuelva a repartir en las unidades educativas. El presidente de la Junta Distrital de Padres de Familia de Cochabamba I, Richard Chacón, dijo que se determinó dar un plazo de 72 horas para reestablecer este servicio o ingresarán a una huelga de hambre.

Las empresas Ovoplus, Orgánica del Sur, Revollo y Melqui distribuían el desayuno desde marzo y la Alcaldía les adeuda más de 5 millones de bolivianos.