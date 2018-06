Audiencia de amparo define hoy lineamientos de situación de Leyes

La defensa del alcalde José María Leyes espera definir hoy el rumbo de su estrategia una vez que los vocales de la Sala Penal Tercera respondan al amparo presentado por el Viceministerio de Transparencia.

Esta instancia estatal solicita que se deje sin efecto la resolución que definió la detención domiciliara del Alcalde y se emita una nueva. La autoridad municipal está detenida por la presunta compra irregular de mochilas escolares.

“Nosotros pedimos que se deje sin efecto la resolución emitida el 4 de mayo, que definió detención domiciliaria y que fundamenten por qué no disponen la detención preventiva, pese a que se cumplen todos los requisitos que prevé el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal”, apuntó el representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Cochabamba, Ever Veizaga. En tanto, el abogado de la defensa de Leyes, Alberto Trigo señaló: “Hemos pedido que se les niegue el amparo solicitado por que hay falta de fundamentación, por la intimación y que no existe legitimación para imponerlo”.

La audiencia del amparo, prevista para hoy a las 9:00 en el Juzgado Décimo de Familia en el Palacio de Justicia, podría concluir de tres formas. Si se acepta el recurso, los vocales emitirán una nueva resolución en la que se proceda a una nueva audiencia para explicar por qué no se determinó la detención preventiva. En este caso, hasta el viernes, se fijará una nueva sesión en la que si se modifica el fallo podría darse la detención preventiva.

Un segundo escenario es que al aceptarse el amparo, los vocales sólo decidan ratificar el fallo e incluir más fundamentos a la detención domiciliaria.

Modificación

El tercero, es el rechazo del amparo que permitirá a la defensa de Leyes pedir al juez la audiencia de modificación de medidas sustitutivas para que vuelva a ejercer funciones.

“Todo dependerá de lo que diga la resolución de mañana. No se ordenará una detención preventiva, sino lineamientos para ver qué se dispondrá”, explicó Trigo.

Tres posibles escenarios. Los vocales pueden rechazar el amparo, aceptarlo y ratificar el fallo de detención domiciliaria o modificarlo.

INVESTIGAN SUPUESTA “RED DE CORRUPCIÓN”

El pasado viernes, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, advirtió la existencia de una presunta “red de corrupción” liderada por el alcalde José María Leyes, su hermana, Claudia Leyes, y los funcionarios Diego Moreno y José Miguel Padilla, por lo que anunció ampliar denuncia en el caso mochilas I. Sumado a esto, una fuente cercana al caso apuntó que la Fiscalía investiga presuntos cobros irregulares de funcionarios para favorecer a empresas en diversas contrataciones. El concejal Edwin Jiménez manifestó que no se recibieron denuncias formales de este tipo, pero sí verbales en el caso de las subalcaldías.