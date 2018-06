Fiscalía cita a declarar a Leyes por Mochilas II y defensa pide unir casos

El Ministerio Público comenzó a notificar al alcalde José María Leyes y otros funcionarios con la denuncia del caso Mochilas II, por la adquisición de materiales de la gestión 2017 con un presunto sobreprecio, al igual que las de 2018, por el caso Mochilas I.

Se prevé que el Alcalde, con detención domiciliaria desde el 21 de mayo por la primera denuncia de las mochilas, declare por este caso hoy en la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del Alcalde dijo, ayer al caer la tarde, que presentó una nueva acción de libertad ante el Tribunal de Sentencia Número 7 en lo Penal. El objetivo es frenar la declaración por el segundo proceso (Mochilas II) en tanto no se resuelva la solicitud de acumulación de procesos.

Se prevé que hasta hoy a media mañana se tenga una respuesta a este pedido. “Como defensa, hemos presentado una solicitud para la acumulación de procesos, y hasta ahora no nos dieron respuesta. Además, vemos que nos notificaron a destiempo para asistir a la declaración”, explicó Alberto Trigo, uno de los abogados de Leyes.

Entretanto, el otro abogado defensor, Humberto Trigo, explicó que hay un solo proceso, porque “el Alcalde es un solo alcalde y, aunque se llame Mochilas I y Mochilas II, es un solo caso. Vemos que se trata de una duplicidad de casos”.

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, explicó que la acción de libertad procede cuando el hecho cometido sucede en un solo momento y con las mismas personas imputadas. En los casos Mochilas I y II, los presuntos actos de corrupción se cometieron en diferentes momentos y existen varios implicados.

Por otro lado, ayer se realizó la apertura de pruebas del caso Mochilas II. El Alcalde y sus abogados abandonaron la audiencia. Su defensa calificó la medida como arbitraria y dijo que el secuestro de documentación no fue regular. “En el tres días presentaremos una acción incidental”, dijo Trigo.

El exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas estuvo en la apertura de pruebas como “parte coadyuvante”. Dijo que aún no declaró en la Fiscalía. “Prefiero no hacer ninguna aseveración porque creo que no es correcto”, dijo al negarse a hablar de la hermana del Alcalde.

El fiscal departamental, Óscar Vera, por su parte, no descartó que Claudia Leyes acuda nuevamente a declarar. El 1 de junio se presentó a prestar su entrevista informativa y negó asistir de manera permanente a la Alcaldía.

“Estuve en la posesión de mi hermano, también lo visitaba algunas veces en su despacho, también fui a algunos actos que me invitaba mi hermano. Esas visitas las realizaba como familiar. Hasta alguna vez le llevé almuerzo y remedios, porque mi hermano trabajaba todo el día”, expresó.

Durante sus declaraciones, admitió conocer al exsecretario financiero Diego Moreno, a quien vio en algunos actos municipales. También al exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, porque era amigo de infancia de Leyes, pero con él sólo tenía contacto en cumpleaños y actos.

Citan a Sergio Coca

El exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca fue citado nuevamente a declarar ante el la Fiscalía Anticorrupción por el caso mochilas I.

“Es la tercera vez que me llaman a declarar. Estoy presumiendo que esto emerge de las declaraciones de testigos e imputados que me vinculan a esta acción penal”, dijo Coca.

La declaración fue programada para hoy a las 17:00. “Tal vez mañana salga enmanillado” de la Fiscalía, señaló.

PUNTOS DE VISTA "Me convocaron a declarar por tercera vez, creo que es fruto de las declaraciones de algunos testigos que me involucran". Sergio Coca. Exsecretario Alcaldía "No tuve ninguna participación, estoy confiado de eso y acudiré a declarar las veces que me convoquen". Andrés Cuevas. Exsecretario D. Humano "Partido oficialista a los opositores, estamos de otro lado de manera inocente, todo se puede esperar de las agencias de Gobierno". Humberto Trigo. Abogado de Leyes

MOLINA RATIFICA DENUNCIA Y PIDE AGILIDAD A FISCALÍA

La concejal Rocío Molina (MAS) declaró en calidad de testigo en el caso Mochilas I y ratificó la denuncia por la compra con sobreprecio de mochilas escolares para la gestión 2018.

La autoridad lamentó los retrasos en la investigación del caso. “A mi criterio, la Fiscalía está actuando muy lento. Por ello, solicito que se acelere la investigación y se esclarezca este caso”, dijo.

Publicación de edictos

Entretanto, el Ministerio Público publicó dos edictos contra Diego Moreno y José Miguel Padilla, ambos exfuncionarios o e implicados en el caso mochilas.

“Lo que corresponde es emitir la resolución de acuerdo a los antecedentes del proceso, la declaratoria de rebeldía será solicitada ante la autoridad jurisdiccional si concurren los elementos correspondientes”, explicó el fiscal Vera.

De igual forma, señaló que se solicitó el flujo migratorio de Claudia Leyes con fines investigativos.