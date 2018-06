Alcaldesa: “Hay mucha gente a la que no le gusta que esté en esta silla”

Ante las diversas críticas que recibió la alcaldesa suplente Karen Suárez en los últimos días, expresó que éstas responden a intereses políticos y que existen personas que rechazan su rol como autoridad edil.

“Es importante manifestar que ha habido una especie de acoso contra mi persona, pidiendo que tome decisiones, como si no se trabajara. Los invito a que puedan venir a mi despacho para que les dé información sobre lo que se está haciendo”, aseguró Suárez.

La autoridad manifestó que se emitieron más de 400 notas al Concejo Municipal con la intención de resolver las problemáticas que vive el municipio.

Asimismo, señaló que los cambios en el personal se darán de manera “paulatina”, ya que la Alcaldía debe continuar su funcionamiento.

“Hay mucha gente que no le gusta que esté sentada en esta silla edil. Por cuestiones políticas, han estado acosándome, pero yo no puedo entrar y botar a media Alcaldía, porque se debe continuar con el trabajo”, sostuvo Suárez.

Apuntó que no existen personas “intocables” en la Alcaldía, como señaló anteriormente el concejal Sergio Rodríguez (MAS) al referirse al secretario ejecutivo, Álex Contreras, y a la intendenta Luz Rojas.

Suárez aseguró que todo el gabinete está en constantes “evaluación” y que pronto se dará una reingeniería de las secretarías municipales.

Responsabilidades

A casi tres semanas de la suspensión de ración sólida del desayuno escolar, la Alcaldesa suplente explicó que aún no se subsana este servicio por falta de informes.

“Según el Decreto 182, yo necesito los informes técnicos y jurídicos que me permitan firmar el contrato para que vuelva el servicio o anularlos desde el vicio más antiguo, pero aún no me han llegado éstos y ya no depende de mi voluntad”, comentó Suárez.

Adelantó que se establecerán plazos y que los funcionarios que aún no emiten informes recibirán “responsabilidades administrativas” por no cumplir con lo demandando.

La concejal Rocío Molina (MAS) advirtió que dilatar la firma del contrato para que vuelva la ración sólida se debe a la presencia de irregularidades.

“¿Será que la Alcaldesa conoce de estas irregularidades y no está dispuesta a socapar”, cuestionó Molina. Suárez emitió nuevamente notas a las direcciones correspondientes para recibir la información.

El municipio adeuda más de 5 millones de bolivianos por ración sólida a las empresas proveedoras. Al día, se deben entregar 172 mil raciones a las unidades educativas de la ciudad.

“No hay funcionarios intocables, todos están en constante evaluación”

DISTRITO 9 FIRMA ACTA DE ENTENDIMIENTO

Después de la intensa manifestación protagonizada por el Distrito 9 el pasado martes, la dirigencia firmó un acta de entendimiento con la Alcaldía.

“Se ha firmado una acta de entendimiento de ocho puntos que hemos planteados en nuestro pliego petitorio”, indicó el presidente de Distrito 9 del municipio, Freddy Laive.

La alcaldesa suplente Karen Suárez sostuvo una reunión de más de siete horas con representantes del distrito. Finalmente se accedió a la pronta licitación de red de agua potable y asignación de recursos. “Tenemos problemas, pero se están tomando decisiones”, afirmó Suárez.

Por otro lado, Laive anunció la denuncia pública de dos personas heridas durante las protestas que culminaron en gasificación el pasado martes.