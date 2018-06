Trasladan a los empresarios involucrados en las mochilas

Los empresarios involucrados en la presunta compra de mochilas con sobreprecio, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, fueron detenidos ayer en el casco viejo de Santa Cruz cuando recogían a su hijo de la escuela y luego fueron trasladados a Cochabamba para que respondan por la primera investigación que se inició del caso, informó el fiscal departamental de la capital oriental, Freddy Larrea.

Los empresarios fueron detenidos a dos meses de iniciarse la investigación. René Juan de Dios Morales y María René Ramírez son representantes de la Asociación Accidental 26 de Febrero, que se adjudicó la importación de 91 mil mochilas.

El fiscal departamental, Óscar Vera, manifestó que la orden de aprehensión fue emitida en abril, sin embargo, se la ejecutó recién. “La pareja de la importadora participó en el proceso de contratación del caso Mochilas I, pero, ante la no presentación de declaración informativa, el Ministerio Público procedió con su aprehensión”, dijo.

“Esperaremos que se presente la imputación correspondiente con la solicitud de aplicación de medidas cautelares que se vayan a presentar”, señaló el Fiscal.

Por su parte, el abogado defensor de la pareja, Henry Pinto, aseguró que no tuvo acceso al documento de orden de aprehensión.

A su turno, el abogado de la defensa del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, manifestó que la declaración de la pareja de empresarios beneficiará a la defensa, debido a que narrarán cómo ganaron la licitación de las mochilas. “Este hecho ayuda a la investigación, ellos dirán su verdad. Como empresarios habrán realizado todo de acuerdo a la norma”, expresó.

Según un informe del Comando Departamental, los implicados del caso llegarán al amanecer, siendo presentados ante la opinión pública y posteriormente brindarán sus declaraciones informativas.

Declaración

El exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca brindó ayer su declaración en calidad de testigo por el caso de Mochilas I. “Di mi declaración, respondí las preguntas que me hicieron y no pasó a mayores, es por esa razón que me voy libre”, dijo.

Además, presume que fue citado a declarar tras ser nombrado por algunos funcionarios implicados en el caso.

DATOS

El representante legal fue aprehendido en mayo.Hace dos meses, el representante legal de la empresa 26 de Febrero, Néstor García Maygua, fue aprehendido y enviado al penal de San Sebastián varones, acusado de enriquecimiento ilícito y participación en contratos lesivos al Estado.

La Concejal presentó la denuncia el 2 de abril. El caso mochilas se destapó a principios de abril con la denuncia de la concejal Rocío Molina, del MAS.

El Alcalde está detenido desde el 20 de abril. El alcalde José María Leyes es investigado desde el 20 de abril por la presunta compra de mochilas chinas con sobreprecio para 2017 y 2018.

ANÁLISIS

Fernando Salazar. Sociólogo

“El Gobierno buscará a toda costa el control político”

El proceso contra el Alcalde de Cochabamba puede entenderse como un globo de ensayo que implementa el Gobierno. Son procesos sobre procesos y la agilidad de los mismos tiende a concluir en una privación de libertad, en la cárcel. Todo el procedimiento puede concluir con los Juegos Suramericanos. El Gobierno buscará a toda costa el control político de la región con el proceso contra José María Leyes y una presunta red. Luego, puede seguir la desestabilización del gabinete de la alcaldesa suplente Karen Suárez y hasta medidas para forzar su renuncia. Entretanto, la gestión municipal corre peligro de quedar estancada. Los problemas básicos de agua, salud y basura continuarán sin solución. Una agenda de control político primará sobre los problemas de la población.