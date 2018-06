Funcionarios de Quillacollo denuncian acoso laboral tras cambio de Alcalde

COCHABAMBA |

A tres días de la posesión del nuevo alcalde de Quillacollo, Zacarías Jayta, funcionarios del municipio denuncian ser víctimas de acoso laboral y que oficinas fueron tomadas de manera arbitraria. En tanto, Jayta desconoció la situación y ánimo a denunciantes a hablar con su autoridad sobre lo sucedido.

"Al ingresar a mi oficina se me han dicho que todo debería estar abierto y que debía entregar las llaves, y además nos cambiaron contraseñas de las computadoras", dijo la directora de Igualdad de Oportunidades de la SecretarÍa de Desarrollo Humano, Aracely Mamani.

Acotó que se le rechazaron vacaciones y que un sujeto que dijo venir por parte de Alcalde se mantuvo vigilando las oficinas e ingreso a su escritorio." Yo sigo siendo funcionaria pública no se me ha notificado una carta de agradecimiento y me sorprende estas vulneraciones", apuntó.

De igual manera, la jefe de la Defensoría de la Niñez, Ursula Canedo, dijo que no se cumplen los procedimientos y que emitirá su renuncia. "Nosotros tenemos cargos públicos por la confianza que ha depositado el doctor Mérida pero ahora no se está en la misma línea y vamos a tener que poner a disposición los cargos", señaló.

Asimismo el secretario de Finanzas, Luis Antonio Tórrez, no descartó renunciar ya que sus vacaciones que se encontraban aprobadas, serán evaluadas nuevamente.

El Alcalde expresó: "Yo no he instruido a nadie que proceda así, yo voy a apoyar que se respeten los derechos laborales".