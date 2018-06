Jayta es alcalde de Quillacollo a pesar de 6 irregularidades

El alcalde suplente de Quillacollo, Zacarías Jayta, tomó ayer el despacho municipal en medio de al menos seis irregularidades por transgredir la Constitución Política del Estado. La autoridad llegó al edificio municipal a las 10:00 con un efusivo recibimiento de dirigentes del Distrito 8 de El Paso.

Una vez en el despacho, Jayta se sentó en el escritorio y se pudo observar el cuadro de Mérida volcado. Asumió el cargo después de que el juez Elvis Isaac López instruyó al Concejo Municipal suspender a Eduardo Mérida, opositor al MAS, al admitir una acción de cumplimiento de una sentencia en primera instancia por la presunta falsificación de su libreta militar.

Jayta inició ayer una “nueva gestión” con el anuncio de que no habrá “matanza blanca”, pero sí una evaluación del personal. Sin embargo, la designación sigue cuestionada por al menos seis irregularidades, según el criterio de abogados constitucionalistas.

La suspensión de Mérida contraviene al artículo 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), que admite suspensión de una autoridad sólo cuando existe una sentencia ejecutoriada. Además, se trasgredió el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la mismas condiciones, como tercer aspecto el juez de garantías ni el Concejo tenían competencia para emitir una suspensión bajo el artículo 12 de Gobiernos Autónomos.

Por otro lado, se emitió una orden de cumplimiento de sentencia con el artículo 239 de la Ley de Régimen Electoral, que es inconstitucional. Asimismo, ayer el despacho fue tomado sin antes notificar a Mérida y, por último, se le vulneraron los derechos de presunción de inocencia, al trabajo, remuneración y el ejercicio de función pública.

El constitucionalista José Antonio Rivera dijo que “esta situación sale de todo parámetro de legalidad, de constitucionalidad y de regularidad”. Explicó que la suspensión irregular generará inestabilidad en el municipio. “Seguramente habrán destituciones y eso va a generar la interrupciones en el normal desempeño de funciones y las víctimas serán los habitantes de Quillacollo”, acotó.

El Alcalde suplente declaró que todos los puestos municipales deberán estar a disposición de la Máxima Autoridad .

Movilizados

La tensión aumenta en el municipio y los grupos se dividen entre quienes exigen el retorno de Mérida y quienes respaldan a Jayta.

“Todo este tiempo que hemos perdido nuestro municipio, ha habido muchos actos de corrupción y extorsión que se irán aclarando (…) pero a partir de ahora no habrá Alcaldía ni Concejo dividido”, dijo Zacarías Jayta, ayer.

Por otro lado, Mérida anunció que volverá a la Alcaldía y negó haber cometido actos de corrupción. “¿De qué corrupción hablan? Yo no he robado a mi pueblo ni a nadie, la corrupción está en la boca de los concejales para justificar el golpe municipal”, dijo.

Su abogado Ronald Orozco explicó que hoy se presentará un recurso de reconsideración al Concejo para que reflexione nuevamente sobre la suspensión. La respuesta deberá ser emitida en 10 días, en caso de una negativa, acudirán a un amparo constitucional. En tanto, 16 dirigentes de Control Social y distritos se declararon en huelga de hambre la plaza 14 de Septiembre en la ciudad e instalaron un piquete. Mientras, vecinos de El Paso apoyan a Jayta.

EL AUDIO DEL JUEZ: DIÁLOGO ENTRE LÓPEZ Y MÉRIDA

A continuación, una transcripción de la grabación de una presunta conversación entre el juez Elvis López y el alcalde Eduardo Mérida en la que se revela la presión que existe para suspender al munícipe.

- Juez: La consigna es…

- Mérida: Tirarme, ¿no?

- Juez: Sí y que haga conocer al Concejo para que ellos elijan…

- Mérida: Es ilegal, esa ley está derogada, doc, por la Ley 482 (ley de Gobiernos Autónomos).

- Juez: No quieren escuchar nada de eso; solamente quieren que ordene tu suspensión. Ellos van a asumir cualquier responsabilidad, y que yo ordene al Concejo, simplemente, que designe al nuevo Alcalde en base a la suspensión que yo voy a hacer.

- Mérida: ¿Quién te llamó pues, doc? ¿El Feliciano?

- Juez: Esta mañana me ha llamado el Vegamonte nomás. “No sé como lo hará, pero usted tiene que suspender, les estamos indicando que cumpla, que haga lo correcto”. Ellos quieren que la sentencia directamente te suspenda y notifique al Concejo para que ellos designen.

- Mérida: ¿Eso procede?

- Juez: Jurídicamente, sabes que no procede. Le repito, me dice: “Queremos que usted notifique al Concejo para que designe”. Y, luego, ellos se van a lavar las manos biencito.

- Mérida: ¿Y vos jodido?

- Juez: Yo jodido, porque ellos van a asumir todas las responsabilidades.

- Mérida: Doctor, ¿eso es también prevaricato, no?

- Juez: Sí y le digo yo no tengo ninguna facultad para suspender a un servidor público. Véalo usted, me ha dicho, me ha largado. Tú y yo sabemos que jurídicamente no procede.

- Mérida: Qué tipos, no respetan democracia, nada.

- Juez: No, pero qué podría hacer yo (le respondió a Vegamonte). Bueno, haga lo que vea conveniente, pero les estamos indicando que mañana (viernes) sí o sí, suspenda. En qué momento se le ha presionado, sigue puteando todavía. Casi le digo, ésa es la forma de presionar.

JUEZ LÓPEZ EVITA HABLAR Y RECIBE PEDIDO DE INFORME

El juez Elvis López evitó hablar sobre las presuntas presiones que recibe de concejales de Quillacollo y el viceministro Feliciano Vegamonte que se revelan en un audio que fue compartido por el alcalde Eduardo Mérida.

Ayer alrededor del mediodía, un equipo de prensa de Los Tiempos lo esperó al final de una audiencia para abordar el tema, sin embargo, caminó rápidamente hacia la calle, sin decir palabra alguna.

López emitió el pasado viernes una resolución que instruyó al Concejo Municipal considerar la suspensión del alcalde Eduardo Mérida por el cumplimiento de sentencia de la presunta falsificación de libreta militar.

Al respecto, la representante distrital del Consejo de la Magistratura del Tribunal de Justicia de Cochabamba, Mabel Montaño, informó que se solicitó a López la emisión de informes sobre la veracidad del audio. La respuesta tendrá que ser emitida hasta hoy. “Cuando tengamos los informes, podremos emitir un criterio del proceder”, añadió.

VEGAMONTE PIDE A MÉRIDA PROBAR QUE EJERCE PRESIÓN

El viceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte, negó ejercer presión sobre el juez Elvis López para instruir suspensión de alcalde Eduardo Mérida. Las presuntas imposiciones sobre el juez fueron denunciadas por Mérida a través de un audio de una conversación que sostiene con López, en el que la autoridad judicial confiesa recibir presiones. “Yo no tengo que ver con ese audio, yo nunca he llamado por teléfono público a ningún juez, él habrá actuado como debe ser, sujeto a normas”, dijo ayer Vegamonte a Los Tiempos. Asimismo, enfatizó que pedirá pruebas sobre las presiones de las que se acusó a través del audio. “Yo voy a pedir que me justifique en qué momento y qué pruebas tiene de que yo haya tenido conversaciones con el juez”, recalcó.

ANÁLISIS

José Antonio Rivera. Abogado constitucionalista

Esta situación afecta a la institucionalidad democrática

La acción de cumplimiento que se presentó para la suspensión del Mérida es de todo lado improcedente. Resulta tremendamente ilegal que un juez de garantías hubiese dado curso y otorgado la tutela para que el Concejo decida si atender la solicitud de suspensión. El Concejo, en este caso, debería declinar, porque no es su competencia. Por donde uno mire, resulta un acto absolutamente contrario a la Constitución y a la convención, que afecta una vez más a la institucionalidad democrática que está tan deteriorada con autoridades que adoptan determinaciones contrarias a la Constitución.