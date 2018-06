Amenazan a un niño por ser testigo clave de una violación

Un niño de tan sólo cuatro años es el testigo clave de la violación e intento de feminicidio a su propia madre. Se trata de un caso que data de mayo de 2017, pero el menor relata el hecho como hubiera sucedido ayer.

A tan corta edad, el niño cuenta detalle tras detalle qué hizo su vecino, Pedro Moscoso Méndez (21), cuando agredió a su progenitora.

“Cuando le estaba golpeando, le ha pillado el policía, y cuando ha sonado la sirena, él se ha alborotado, no sabía qué hacer, se ha puesto nervioso y se ha escapado”, es parte de la declaración que hizo el pequeño.

Carla (40), la madre y víctima, fue violada en mayo de 2017 en la OTB Kenedy II, del municipio de Vinto, por su vecino Pedro Moscoso a las 19:00 cuando retornaba del parque con su hijo.

El sujeto la interceptó y la arrastró a un lote baldío mientras el niño escapó en busca de ayuda. El hombre golpeó a la mujer con una piedra hasta desmayarla. Cuando ella estaba inconsciente, la violó y, tras consumar su delito, quiso matarla, pero en ese momento su hijo llegó con un patrullero de la Policía.

Después de ese día, ella y su hijo están amenazados de muerte y sus vidas se han convertido en un calvario, porque el hermano de su agresor es policía, con el grado de sargento, y movió sus influencias para evitar que el acusado sea procesado. Primero evitó la toma de declaraciones, luego desapareció la orden de acción directa que se estableció al hallarlo infraganti, a eso se suma que también desaparecieron los antecedentes penales; por lo mismo, el agresor fue detenido un mes después de la denuncia.

“El policía Chipana me dijo ‘en tu certificado dice que no has sido violada, por qué quieres meter a la cárcel a personas inocentes, te voy a tomar tu declaración sólo si la cambias’, me dijo (el policía) y sólo cuando yo acudí con un medio de televisivo me tomó las declaraciones”, dijo Carla.

Moscoso Méndez ahora está con detención preventiva en el penal de San Pablo de Quillacollo, sin embargo, pretende salir libre con las jornadas judiciales para descongestionamiento, y el Ministerio Público le ha fijado audiencia de salida alternativa para el jueves a las 9:40 en el penal San Pablo de Quillacollo.

Esto ha provocado que las amenazas a la víctima se incrementen. Además del amedrentamiento de la familia, una fuente, que pidió reserva en su nombre, dijo que Moscoso es miembro de una pandilla denominada “La Honda”, cuyos miembros también intimidan a Carla y a su niño, indicándole que no vaya a la audiencia.

“El Pedro va a salir de la cárcel, va entrar a tu casa y te va a matar a vos y a tu hijo”, son algunas de las amenazas.

Hace dos semanas, Carla y su hijo comían hamburguesas en Vinto, pero Edwin P. C., exreo de Palmasola y testigo de Moscoso Méndez en el proceso de violación, la golpeó y, mientras estaba inconsciente en el suelo, le dio varias patadas. La gente la defendió y lo detuvo, pero sólo fue arrestado por ocho horas porque, una vez más, la Policía rehusó darle un certificado para que saque un certificado forense.

“Tu cabeza tiene precio. Tú ya sabes quién me ha mandado. Andante y retira la denuncia, si no quieres ver muerto a tu hijo”, dijo su agresor cuando los pobladores lo detuvieron.

El hermano policía del acusado habría denunciado a Carla acusándola de tener plantaciones de marihuana y de no hacer estudiar a su hijo. La Defensoría desvirtuó la denuncia.

PROTECCIÓN PARA LA MADRE Y EL HIJO

La abogada de la Oficina Jurídica la Mujer, Jinki Irusta, dijo que el niño salvó la vida de su madre al correr y buscar ayuda, de lo contrario, tal vez la madre estaría muerta.

“Él vive a tres cuadras de mi casa, es mi vecino, se llama Pedro Moscoso Méndez, mi mamá no es la única víctima, hay otras. Entonces ese hombre es malo”, señala la declaración del pequeño.

Por esta situación, la Oficina Jurídica de la Mujer hace un seguimiento del caso y pidió protección para el niño y su madre; no obstante, si bien la acción solicitada fue aceptada, la misma no se cumple.