Zacarías Jayta: de albañil a alcalde de Quillacollo

Cuando Zacarías Jayta entró a su nuevo despacho, fue posesionado como alcalde suplente, no supo qué hacer. Con dudas, se ubicó en el asiento del escritorio principal obedeciendo a las presiones de los fotógrafos y camarógrafos que pedían “captar” su primer día de gestión. Al fin, con las cámaras puestas sobre su rostro, sonrió.

—Hemos pasado cuatro puertas hasta aquí, desde hoy en adelante esas puertas estarán abiertas, dijo la autoridad tras contar minuciosamente las puertas que atravesó para llegar a su oficina. Detrás de él había una fotografía volcada del alcalde suspendido, Eduardo Mérida.

Con 50 años de edad, Jayta fue nombrado como alcalde suplente de Quillacollo. En su pasado trabajó como albañil y constructor. Luego, fue concejal con apoyo del Distrito 4 y hoy es la principal autoridad del municipio. Aunque no tiene la certeza de cuánto tiempo durará en el puesto, promete “no defraudar”.

A pesar de la efusividad con la que dirigentes vecinales reciben a Zacarías en actos, no todos están de su lado, por lo que diariamente defiende su “verdad” frente a las críticas que recibe. Su amigo y dirigente Delfín Sandoval, quien lo conoce hace 12 años, dijo que el Distrito 4 “estuvo dividido por un momento entre quienes lo apoyaban y quienes respaldaban a su contrincante del Movimiento Al Socialismo (MAS)”. Sin embargo, su base de apoyo finalmente le dio victoria”.

En ese momento, Jayta fue postulado como concejal suplente del Distrito 4. Tras la renuncia del titular, en 2015, asumió como titular.

Tras años de amistad Sandoval acompaña aún al alcalde suplente y recuerda cómo empezó su carrera de dirigente. “Él tenía su volqueta con la que trasladaba agregados, mientras cumplía como dirigente nos enseñó muchas cosas y trajo varias obras para Ironcollo”, relató Delfín.

Jayta recuerda esa época con nostalgia y hace énfasis en los momentos “difíciles que pasó pasa salir adelante”.

“Todo lo que tengo no ha sido herencia ni ayuda de nadie, es el resultado del esfuerzo entre mi esposa y mi persona”, aseguró. Según la declaración jurada que presentó el funcionario, su patrimonio asciende los 793 mil bolivianos.

Al respecto, señala que su interés no está “sobre el dinero, sino en sacar adelante a Quillacollo”. Durante sus inspecciones se da unos minutos para dar a los medios de comunicación entrevistas en quechua. Los concejales Víctor Osinaga y Antonio Montaño lo acompañan en su trabajo y lo respaldan.

“Ha trabajado siempre con las bases y de ahora en adelante será así con el municipio”, dijo Montaño. Zacarías Jayta estaba en la comisión primera del Concejo Municipal de Quillacollo. Su trabajo se enfocó en las áreas de planificación y desarrollo productivo. Construyó la unidad educativa Huachirancho en el Distrito 4 bajo el programa Evo cumple, Bolivia Cambia.

Jayta estudió hasta segundo medio. Asegura que es de “origen humilde” y que respeta “a quien lleva corbata o abarca”.

Críticas

Pese a que pertenece al partido de Frente Para la Victoria (FPV), mismo del que forma parte el alcalde suspendido Eduardo Mérida, su relación se rompió tras una serie de discrepancias políticas.

Mérida lo acusa de ser un “alcalde de facto” por las irregularidades que se cometieron al posesionarlo, además de designar como autoridades a dirigentes afines al MAS. Jayta descarta esto y asegura que sus “manos están limpias”.

DECLARACIONES

"Nunca he sido funcionario público antes, pero he llegado a ser concejal con el apoyo del Distrito 4 que me eligió para que vaya a ese puesto". Zacarías Jayta. Alcalde suplente de Quillacollo

"Nosotros vemos muy positivo que Jayta sea nuestra autoridad, porque nunca nos ha cerrado las puertas como dirigentes". Delfín Sandoval. Dirigente Distrito 4 y amigo de Jayta