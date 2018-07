Conflictos internos en Quillacollo “retrasan” obras para Urkupiña

A un mes y medio de la festividad de la Virgen de Urkupiña 2018, la Alcaldía de Quillacollo no realizó el dragado del río Rocha, en inmediaciones del Calvario, ni impulsó tareas de mantenimiento en el sector, informaron comerciantes, artesanos y turistas consultados por este medio.

Los vendedores del sector consideraron que el ejecutivo municipal “abandonó” la zona y aseguraron que la situación se agravó por la suspensión del alcalde Eduardo Mérida, realizada el pasado 9 de junio.

En un recorrido realizado el sábado por la zona, se percibió un fuerte y constante olor nauseabundo, además de presencia de tierra, escombros y piedras en la principal vía de acceso al Calvario.

Asimismo, se observó acumulación de basura y tierra que provoca el estancamiento de agua en inmediaciones del puente que conecta la avenida Martín Cárdenas con Villa Urkupiña y Cotapachi.

Este medio intentó comunicarse ayer con el responsable de Cultura de Quillacollo, sin embargo no obtuvo respuesta. Del mismo modo se solicitó el teléfono del encargado de Desarrollo Productivo a la unidad de comunicación, pero ésta no brindó la información hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, el ejecutivo de la Asociación Permanente de Artesanos Virgen de Urkupiña, Francisco Quiroz, cuestionó las demoras en los trabajos de mantenimiento.

“Todavía no se realizó el dragado, el río está intacto. Con este cambio de alcalde se están atrasando los preparativos, pero todo esto también afecta a los distritos 3 y 6, están parados”, lamentó.

Quiroz explicó que las anteriores gestiones administrativas de la Alcaldía iniciaban el dragado en junio. La apreciación del dirigente fue confirmada por otras cinco comerciantes y cuatro residentes de Quillacollo, quienes atribuyeron las “demoras” al cambio de autoridades.

“El año pasado ya estaba todo hecho. Aquí estamos molestos, antes venía el doctor Mérida, ahora ya no está y no hay nada”, afirmó una comerciante de dulces que prefirió no ser identificada por la coyuntura municipal.

Mientras tanto, una comerciante de artesanías, que tampoco brindó su nombre, aseguró que realizaron una queja a la nueva administración del alcalde suplente, Zacarías Jayta, sin embargo no obtuvieron respuestas.

“A esta altura del año pasado el río ya estaba arreglado, ahora nada. No han venido los de la Alcaldía, parece que habrá bloqueo de nuevo. La anterior semana hubo problemas por la situación de esta zona”, indicó.

Por su parte, la artesana Marta Baeza advirtió que el retraso en el dragado perjudica las ventas por los malos olores a causa del agua estancada del río Rocha que se mezcla con basura.

“Como están atrasados con la limpieza del río, ya no se puede vender porque el olor hace escapar a los clientes. El olor es tan fuerte que los turistas nos dicen por qué no pedimos que se haga el dragado”, sostuvo.

En 2017, la Alcaldía de Quillacollo inició la limpieza del río Rocha en abril, según datos oficiales.

9 de junio fue la fecha en la que Eduardo Mérida fue suspendido como alcalde por el Concejo Municipal de Quillacollo.

DATOS

Alcalde suplente inspeccionó recorrido. Según datos difundidos por la unidad de comunicación de Quillacollo, el alcalde suplente, Zacarías Jayta, inspeccionó el 19 de junio el recorrido de la entrada folklórica prevista para el 14 de agosto.

Suspensión afectó la fecha de lanzamiento. El alcalde Eduardo Mérida informó anteriormente que la festividad sería lanzada el 27 de junio. Sin embargo, no se concretó el programa porque fue suspendido el pasado 9 de junio. En aquella oportunidad el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, observó que no se cuente con un cronograma oficial de las actividades para promocionar la fiesta.

Limpiaron el río Rocha el Día del Medio Ambiente. El pasado 5 de junio, más de 800 funcionarios de la Alcaldía de Quillacollo realizaron la limpieza del río Rocha. Los empleados públicos recogieron los residuos sólidos de la cuenca de este afluente.

Promoción internacional se anunció en junio. El exdirector de Cultura de la Alcaldía, Rodolfo Medrano, informó en mayo que la Virgen de Urkupiña visitaría a los devotos de Argentina y Brasil. También se anunció tratativas en Estados Unidos. La propuesta no pudo ser confirmada.

COLECTIVO MARCHA CONTRA HECHOS DE CORRUPCIÓN

Un grupo conformado y autorreconocido como ciudadanos de a pie, comerciantes y militantes del Frente Para la Victoria (FPV), marcharon ayer por las principales calles de Quillacollo con el objetivo de manifestar su rechazo ante los presuntos hechos de corrupción del alcalde suspendido, Eduardo Mérida.

“El exalcalde Mérida sólo nos ha utilizado a toda la población, porque cuando hacía campaña nos ofreció trabajo, desarrollo y en estos tres años de gestión no hemos tenido nada”, explicó la comerciante Roberta Flores.

Asimismo, precisó que la caravana partió de la Plaza Bolívar. Añadió que durante el recorrido reprodujeron los audios que presuntamente involucran a Mérida en hechos de corrupción.

Mientras tanto, el Alcalde suspendido denunció ayer ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que la marcha fue un “acoso político”.