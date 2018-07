Vecinos de Villa Pagador, entre obras inconclusas e inseguridad

La delincuencia, la carencia de agua, las obras inconclusas y la contaminación son algunos de los problemas que enfrentan día a día los vecinos de Villa Pagador, en el Distrito 14.

En un recorrido realizado por Los Tiempos por Villa Pagador, en inmediaciones de las avenidas Humberto Asín y Machacamarca, se evidenció la falta de basureros, patrullaje policial y obras inconclusas.

Una vecina, Eugenia Marca, manifestó que uno de los grandes problemas de la zona es la delincuencia que campea, sobre todo por las noches, pese a existir la Estación Policial Integral (EPI) Alalay a unas cuantas cuadras del lugar.

“Nadie camina en la zona en la noche, es completamente vacío. La gente que llega de trabajar lo hace en taxi y también en trufis, pese a estar a distancias cortas, ya que vienen entre tres o cuatro personas y te asaltan”, añadió.

Por otra parte, agregó que la avenida principal de la zona se inunda en temporada de lluvias, debido a la basura existente en las calles y la falta de desagües pluviales.

A su turno, una pobladora que vive 15 años en la zona, Alejandrina Ancieta, expresó que hay mucha afluencia de inhaladores de clefa y que provienen de otros lugares de la ciudad. Esta situación aumenta la inseguridad para los transeúntes.

“Hay lugares mucho más silenciosos hacia el norte, es más peligroso. No se puede caminar entre callejones por miedo a los delincuentes en las noches”, dijo.

Ancieta mencionó que otro de los problemas que enfrentan los vecinos son los locales, ya que de ellos salen personas en estado de ebriedad y se entran a algunos domicilios, además de orinar en las puertas de las viviendas.

“A partir de las 21:00 ya es peligroso, no se puede caminar”, señaló un poblador. Por otro parte, Ancieta además lamentó la presencia de perros callejeros, porque muchos son agresivos.

“Incluso hay vecinos que dejan a sus perros fuera de su casa para ahuyentar a los delincuentes, sin embargo, también es muy peligroso para los transeúntes”, agregó.

En otro tema, la vecina Luz Cruz manifestó que en la zona no hay agua potable y que muchos deben acudir a las cisternas para subsistir.

“Hay veces que sale el agua, pero cuando sale es muy caro, por eso muchos vecinos prefieren comprarse turriles de agua, ya que cuesta entre 7 y 10 bolivianos”, dijo.

Señaló también que otro de los problemas del barrio es la basura alrededor de las torrenteras.

“Hay carencia de contenedores, los vecinos deben dejar su basura muy temprano para que el personal del carro los recoja; sin embargo, no lo hacen y se queda ahí mismo hasta varios días provocando mal olor en la zona”, lamentó Cruz.

Pese a las constantes demandas de los vecinos a las autoridades municipales y departamentales no reciben la debida atención.

Áreas verdes

A lo largo de la avenida Humberto Asín Rivero existe una jardinera llena de tierra que se construyó hace más de tres años, sin embargo, no se plantó ningún árbol.

Hasta la fecha, ni el municipio ni los vecinos se han organizado para reforestar esta zona, considerada la avenida principal.

PUNTOS DE VISTA

"En toda la avenida no se ven basureros, hay un solo contenedor. Pienso que es una de las razones por las cuales se ve basura". Eugenia Marca. Vecina de V. S. Pagador

"En las zonas más alejadas es mucho más peligroso, cuando está oscureciendo es peor, hay que tener cuidado". Alejandra Ancieta. Vecina de V.S. Pagador

"Personal del camión de basura no baja a recoger las bolsas, no hay un contenedor en cada esquina". Luz Cruz. Vecina de V.S. Pagador