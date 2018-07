Por mal estado, el nuevo hospital de Parotani atiende a medias

Debido a la alta demanda y las condiciones deplorables de la infraestructura desde su inauguración hace más de cinco años, el hospital y centro oftalmológico de Parotani atiende a medias y con temor de parte del personal y pacientes de un posible derrumbe.

Con una inversión de alrededor de 6,8 millones de bolivianos con el programa Bolivia cambia, Evo cumple y contraparte de recursos municipales, el nosocomio de segundo nivel fue inaugurado el 11 de febrero de 2013 con el objetivo de ser un referente a nivel nacional, ya que tiene una posición estratégica y fue el primer oftalmológico en realizar operaciones gratuitas de la vista con la intervención de médicos cubanos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Durante el acto de inauguración, el presidente Evo Morales recomendó a la población a cuidar la infraestructura y darle un “buen uso”. “Vendrán no sólo de Cochabamba, sino del interior del país”, dijo en el acto en 2013.

Pese a las insistentes llamadas, este medio no pudo contactarse con la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), ni con el exalcalde Óscar Jaldín. En tanto, el exgobernador Edmundo Novillo prefirió no emitir opinión al respecto, debido que la Gobernación no participó del proceso de ejecución.

Sin embargo, el director interino del nosocomio Hugo Bustamante señaló que el establecimiento ya presentaba grietas antes de su inauguración y que lo “parcharon” para su entrega.

Agregó que todos los días al menos 30 personas atienden a otras 70 en el hospital y que todos observan la lamentable situación de la infraestructura. “Tenemos miedo de que se derrumbe, con un temblor se puede caer”, añadió .

Debido a los problemas de infraestructura suspendieron la atención de partos. “Nos dijeron que iban a reubicar al personal, pero tampoco hay donde. Hemos alertado a la Alcaldía, Gobernación, Sedes y al Ministerio de Salud de esta situación, pero se preocupan por un momento y se marchan”, expresó.

CONCEJO PIDE DAR SOLUCIÓN A HOSPITAL

El presidente del Concejo Municipal de Sipe Sipe, Guido Ledezma, dijo ayer que derivaron una nota a la Alcaldía para coordinar una reunión y dar solución al problema del hospital de Parotani que está a punto de caerse.

“Esto lo hacemos para favorecer a la misma población y personal de trabajo, son años que se evidencia este problema”, dijo Ledezma.

En marzo de 2017, el Concejo emitió una resolución instruyendo al Ejecutivo que haga una auditoría técnica especial para evaluar el estado de la infraestructura, pero no recibieron respuesta alguna.

ASAMBLEÍSTAS FISCALIZARÁN 61 OBRAS DE BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE

Al evidenciar las condiciones deplorables en las que se encuentra el hospital y centro oftalmológico de Parotani, la asambleísta departamental Lineth Villarroel (UD) anunció que realizarán más inspecciones en otros predios construidos con el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

“Tenemos una lista de obras que vamos a ir a inspeccionar, en Parotani hemos constatado que el hospital se encuentra en terribles condiciones, de los demás no podemos asegurar nada aún”, dijo.

Adelantó que son aproximadamente 61 obras del programa que se ejecutaron en el departamento.

“Tenemos entendido que son 13 las principales, realizaremos un recorrido por todos los predios”, informó.

De esta manera, señaló que elevarán un informe a los asambleístas nacionales para que se haga un estudio donde se evalúe la refacción del predio y se halle a los culpables.

Recomendación

Por su parte, el concejal de Cochabamba, Sergio Rodríguez, recomendó a sus similares de Sipe Sipe denunciar a la empresa constructora del hospital. “El Concejo y la misma alcaldesa deberían denunciar ante el Ministerio Público esta terrible situación, no se puede socapar el mal estado del hospital”, dijo.

Siguió: “Lo mismo pasó con el hospital del niño, he denunciado el mal estado después de cinco años”.