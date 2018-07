El 75 % de los vehículos de la Policía es chatarra o está en desuso

Algunos talleres mecánicos y unidades policiales de Cochabamba, como la EPI Norte, Radio Patrullas y el PAC, sirven de depósitos de cientos de motos y autos de la Policía que cumplieron su ciclo o requieren algún tipo de mantenimiento.

La Policía de Cochabamba tiene 1.276 motorizados, entre autos y motos, sin embargo sólo el 25 por ciento opera y el 75 por ciento está en condiciones de chatarra, desuso o siniestrados, indicó el jefe administrativo del Comando, Guillermo Chacón.

Explicó que la cifra elevada se debe a que la mayoría de estos son antiguos y el trámite administrativo para darlos de baja es muy engorroso.

“Algunos dueños de talleres nos llaman para pedirnos que los recojamos, pero lamentablemente no tenemos donde dejarlos, son vehículos antiguos que no pueden ser reparados o de los que ya no hay sus repuestos”, comentó.

Se sabe también que existen demoras en la cancelación a los talleres mecánicos que reparan los motorizados de la Policía.

De los 1.276 vehículos sólo 60 están en buen estado, son seminuevos; otros 345 están en desuso o son chatarra porque son muy antiguos; tres son siniestrados y ya no se pueden recuperar, detalló Chacón.

En cambio, 781 tienen un estado regular, alguna vez fueron reparados pero están funcionando, y 87 ya cumplieron su vida útil, no se usan, están en provincias y algunas unidades policiales.

Del total, 813 son motocicletas, de esa cantidad sólo 46 están en buen estado, 228 en desuso, 66 cumplieron su ciclo y 473 están en condición regular.

De las 189 camionetas, sólo 12 están en buen estado, 153 tienen regular estado, 5 cumplieron su ciclo, 17 son chatarras y 2 están siniestradas.

De las 124 vagonetas sólo una está en buen estado, 40 son chatarra, 10 han cumplido su ciclo y 73 están en regular estado.

Los datos son actualizados hasta abril de este año.

Chatarra

Chacón explicó que 345 vehículos que están en condición de chatarra no han sido dados de baja. Explicó que la consulta ha sido remitida al área jurídica que tomará una decisión al respecto.

“La situación de los vehículos chatarra arrastramos hace muchos años atrás, porque el Sistema de Bienes y Servicios, la Ley 1178 y otras normativas son muy burocráticas para poder dar de baja la chatarra”, dijo el jefe policial.

Detalló que el cambio constante de autoridades dificulta también esa labor. “Tenemos un fortalecimiento aceptable de vehículos nuevos, el problema son los que no hemos podido dar de baja”.

El Comando de la Policía dispone 50.000 bolivianos por mes para comprar repuestos, sin embargo, casi siempre este monto no alcanza. A fines de 2016, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que sólo el 36 por ciento del parque automotor de la Policía Boliviana está en funcionamiento.

En esa ocasión, indicó que la falta de mantenimiento es la principal causa por la que la Policía no dispone del total de su parque automotriz en Bolivia.

6 motos en uso

En la EPI Norte 15 motos no se usan porque requieren reparación, por lo que en la repartición policial sólo hay seis motocicletas operando.

También tiene dos jeeps que son compartidos con Radio Patrullas 110 y cuatro camionetas de las cuales dos tienen problemas mecánicos y dos se usan sólo para transportar personal, porque no sirven para patrullaje, indicó el director de la EPI, Manuel Vergara.

En tanto, el director de la Felcc, Jhonny Corrales, indicó que la institución tiene 19 vehículos de los cuales sólo una requiere refacción y explicó que no tienen problemas con la reparación de los motorizados, que se realiza en un tiempo prudente por las instancias encargadas. Manifestó que se requiere la dotación de más motorizados.

42 motorizados El domingo, el presidente Evo Morales entregó: 10 automóviles, 12 camionetas, 10 vagonetas, 2 cisternas, 2 flotas, 5 minibuses y un camión.

SEPA MÁS

Procedencia de los vehículos

De los 1.276 motorizados, 439 fueron adquiridos por la Policía Boliviana, 228 por los gobiernos autónomos municipales, 86 por el Ministerio de Gobierno, 59 por Dircabi y 343 por otras instituciones.

Tipo de transporte

El Comando tiene 12 ambulancias, 55 automóviles, 2 buses, 4 microbuses, 4 camiones, 1 carro balde, 1 carro retén, 11 carros bomba, 5 de carro de rescate, 1 carro cisterna, 47 jeeps, 124 vagonetas, 2 carros Neptuno, 4 minibuses y de un vehículo sólo se tiene el chasis

especial_seguridad_3_laura_manzaneda.jpg Autos parados en la Felcc de Cochabamba. LAURA MANZANEDA

42 vehículos incautados para seguridad ciudadana

El pasado domingo, el presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno entregaron 42 vehículos a la Policía para reforzar las tareas de seguridad ciudadana.

Romero señaló que los motorizados tienen como objetivo reforzar la lucha contra el crimen. “Son movilidades que han sido incautadas y que se les ha dotado de los dispositivos policiales correspondientes para reforzar las tareas de seguridad ciudadana”, manifestó. Detalló que 35 vehículos pasan de manera definitiva a manos de la Policía porque ya fueron confiscados, mientras que los otros siete estarán en custodia en depósitos. Entre los motorizados se cuenta con 10 automóviles, 12 camionetas, 10 vagonetas, dos cisternas, dos flotas, cinco minibuses y un camión.

En enero, la Unión Europea entregó a la Policía 30 vehículos todoterreno para la lucha contra el narcotráfico, en el marco de su compromiso de responsabilidad compartida para combatir ese delito.

especial_seguridad_4_josue_hinojosa.jpg Vehículos que pertenecen a la Policía de Santa Cruz. J. HINOJOSA

Sólo Santa Cruz tiene centro de mantenimiento

Aunque la Gobernación de Santa Cruz ha dotado 129 camionetas y 310 motocicletas a la Policía, entre 2006 y 2017, el parque automotor de la institución en este departamento es insuficiente y con claras muestras de deficiencia debido al mal estado de algunos motorizados.

En octubre de 2015, se inauguró en la capital cruceña el Centro de Mantenimiento Policial (Cemapol), el primero en Bolivia, que tiene la finalidad de devolver la funcionalidad a los vehículos de la Policía. No obstante, el número de motorizados destinado a cada unidad es insuficiente.

La Unidad Operativa de Tránsito de Santa Cruz es una de las instancias con mayores limitaciones en cuanto a motorizados. Según el director, José Luis Pereira, en la presente gestión no ha recibido ninguna dotación de vehículos o motocicletas para reforzar las labores de patrullaje, control del tráfico vehicular y otras. Pereira indicó que solamente cuentan con dos buses, tres camionetas y 15 motocicletas que se encuentran en regular estado.

“Es insuficiente lo que tenemos. Estamos pidiendo desde el año pasado que se nos compense una partida en motocicletas para poder de alguna manera reforzar lo que viene a ser los patrullajes de motocicletas que son muy importantes”, dijo Pereira.

Agregó que la partida pendiente consta de 20 motocicletas. Sin embargo, también existe la necesidad de contar con vehículos pequeños como minibuses para un rápido traslado de efectivos y que además implique un menor gasto de combustible. “Si tenemos un servicio en la carretera y debemos llevar a 10 personas, no hay necesidad de llevar un micro ”, dijo Pereira.

La autoridad policial reveló que la insuficiente cantidad de vehículos policiales se debe, sobre todo, al crecimiento poblacional y del parque automotor en las ciudades capitales y provincias.

“La masa vehicular se ha prácticamente duplicado en los últimos cinco a siete años en el país, por tanto, las necesidades cada día va aumentando más”.