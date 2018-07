Tras volver, Mérida procesa a 11 concejales por dañar su gestión

En medio de tensión, gasificación y enfrentamientos a “huevazos” y “tomatazos”, el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, retomó ayer la silla edil, como consecuencia de un amparo constitucional que dejó sin efecto las resoluciones de suspensión del Concejo Municipal.

Por la tarde, Mérida presentó dos querellas contra los 11 concejales que se opusieron a su restitución.

Roces

El retorno del burgomaestre al municipio estuvo marcado por la ausencia del suplente, Zacarías Jayta, y por la presencia de bandos a favor y en contra.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Como lo anunció tras el resultado del amparo del viernes, Mérida llegó a las 8:00 al frontis del municipio con sus seguidores. Pero, ya lo esperaba una barrera de vecinos, funcionarios y grupos presuntamente contratados para impedir su ingreso.

Ante el riesgo de un enfrentamiento, la Policía de Quillacollo se movilizó para evitar un choque entre los dos grupos.

A las 9:00, el Alcalde salió del Comando regional y se dirigió al edificio municipal, que tenía las puertas con cadenas y candados. Después de un forcejeo llegó hasta el portón en brazos de seguidores y gritos de los opositores. Fue necesario romper los seguros con un cortafrío y registrar la entrada con un notario.

Una vez que Mérida tomó el despacho, se registró un amague de enfrentamiento entre los manifestantes que comenzaron a lanzarse huevos, tomates y heces fecales.

La Policía reaccionó y gasificó a los manifestantes, sin causar gran daño. Fueron arrestadas cinco personas que portaban palos, dijo el comandante regional del valle bajo, Iván Luque.

“Yo ya estoy ejerciendo mis funciones y estoy comprometido con la gestión”, dijo el Alcalde de Quillacollo.

El concejal Héctor Montaño (FPV) anunció: “Hemos pedido una aclaración y enmienda a la jueza Olma Rojas que restituyó a Mérida, porque tenemos una resolución contraria que pidió que cumplamos el artículo 239 de la Ley Electoral, hasta eso Mérida no debería ingresar”.

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Marco Gálvez, explicó que la aclaración fue rechazada por la jueza. “Los 11 concejales han presentado ese recurso y uno ya fue rechazado y seguro pasará lo mismo con los demás, porque la resolución es clara, no hay nada que aclarar”, dijo.

El documento de la juez dice: “La misma (resolución) se pronunció en audiencia pública y en presencia de todos los accionantes y accionados, en consecuencia de estar debidamente fundamentada, clara y transparente, no hay nada que enmendar ni complementar, debiendo sujetarse a la misma y cumplir con la sentencia constitucional”.

Como el fallo fue resistido por el Concejo, Mérida presentó dos querellas en la Fiscalía. “Una por incumplimiento de resoluciones y otra por resoluciones contrarias, incumplimiento de deberes y por daño económico”, declaró.

En tanto, el abogado de Zacarías Jayta, Milton Escobar, advirtió que iniciarán medidas. “Ya estamos preparando los procesos penales contra el señor Mérida que está incumpliendo la primera resolución y no tenía el derecho de ingresar”.

El burgomaestre declaró que priorizará la organización de la festividad de la Virgen de Urkupiña, que comienza en agosto.

PUNTOS DE VISTA "Como Concejo nunca obstaculizamos la gestión, sólo hemos fiscalizado. Estamos en un problema de aclarar una resolución y hasta eso no debería ingresar Mérida". Héctor Montaño. Concejal de Quillacollo "La solicitud de aclaración del Concejo a la jueza no tiene fundamento, lo que se dijo en la audiencia está claramente plasmado en la resolución". Marco Gálvez. Secretario de Desarrollo Humano de Quillacollo

FALTAN EQUIPOS Y DOCUMENTOS

El secretario general del municipio de Quillacollo, Albert Valdivia, denunció que desaparecieron equipos en el despacho municipal. Además, se encontraron varios vidrios rotos y señales de forcejeo en las puertas.

“Faltan tres equipos de computación que son de los procesos penales y de asesoría legal. Además, de dos discos duros de 18 cámaras que cubren la seguridad de la Alcaldía”, apuntó. Anunció que se pedirán informes a la Unidad de Activos Fijos para conocer qué sucedió.

POR MIL FIRMAS NO HABRÁ REVOCATORIO DE CONCEJALES

Lorena Amurrio

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) informó ayer que el revocatorio contra los concejales de Quillacollo no procederá, porque faltaron 1.000 firmas válidas para que se logre el mínimo requerido de 31.871, explicó el presidente del ente, Delfín Álvarez.

Los promotores del revocatorio debían lograr un apoyo del 30 por ciento del padrón electoral habilitado para votar en Quillacollo, que son 106.236 personas. Se entregaron 49.232 partidas, que procedieron a ser revisadas de manera detallada.

Es así que se registraron varias irregularidades. Al menos, 5.971 eran registros duplicados, 3.678 no tenían datos coherentes, 3.631 no eran personas del municipio, entre otras.

En total, se invalidaron 18.353, por lo que sólo se tuvieron 30.879 válidas, 1.000 menos de las exigidas.

JAYTA SIGUE SIN APARECER TRAS AUDIENCIA DE AMPARO

El alcalde suplente, Zacarías Jayta, continúa sin pronunciarse por el retorno de Eduardo Mérida desde el 13 de julio, después que el amparo fuese admitido.

Ayer, después que Mérida entró a su despacho, en medio de un conflicto entre los bandos a favor y en contra, el concejal Héctor Montaño anunció que Jayta iba aparecer. Sin embargo, no se apersonó.

El concejal que como el resto del Legislativo pide la salida de Mérida dijo sobre el suplente: “Nosotros damos nuestros respaldo a Jayta y no hemos dejado sin efecto la resolución; así que él debe seguir siendo el Alcalde”.

Los Tiempos intentó comunicarse con Jayta desde el sábado, pero no tuvo éxito. En tanto, personal de su confianza, afirmó que “no aparecería aún” ante los medios de comunicación para atender consultas.

ENTREVISTA

Alcalde: “No es necesaria una relación con el Concejo, hasta es más saludable”

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, conversó con Los Tiempos sobre los 35 días de suspensión de su cargo, la huelga de hambre que hizo en la catedral y sus nuevos retos.

¿Cómo han transcurrido estos 35 días de suspensión?

De verdad muy mal, porque he visto cómo se desmoronaba la justicia por un juez que obró mal. Su error casi ha ocasionado que se den enfrentamientos en Quillacollo.

También por la huelga de hambre mi salud fue afectada. Pero yo quiero decir que la lucha ha sido por la democracia, por la justicia, por la ley y lo que queremos es eso, pelear por el tema democrático.

¿Qué le espera al municipio luego de 9 alcaldes en 13 años?

Nosotros vamos a garantizar estabilidad. Yo quiero trabajar humildemente con mi población, sin violencia. Coordinaré con los 10 distritos.

¿Cuáles son sus metas ahora que retorna a la Alcaldía?

Nos estamos reuniendo con los secretarios y ya emitiremos los primeros decretos ediles con miras a la festividad de Urkupiña.

También con la misión de volcar el 16% de ejecución presupuestaria que se tiene a la fecha y que es bajísima. Todo este conflicto nos ha afectado y a principios de año no se realizó el desembolso de recursos por parte Gobierno; pero, retomaremos y la meta es llegar a un 75%.

Ahora que retoma la Alcaldía, ¿cómo continuará su gestión con el acoso constante y sin respaldo del Concejo Municipal de Quillacollo?

Los tres años hemos cogobernado con el apoyo del pueblo y vamos hacer lo mismo ahora.

No es necesaria una relación con el Concejo, hasta es más saludable, porque fiscaliza y nosotros ejecutamos, un órgano no depende de otro. Siendo independientes uno del otro hasta se da mayor transparencia.

Ahora, de nuestra parte, vamos a unirnos a los 10 distritos y lograr la mayor ejecución posible de recursos.

¿Qué acciones presentará contra los 11 concejales?

Los concejales incumplieron deberes al suspenderme y se opusieron a la resolución constitucional que me restituyó, por estas acciones se los procesará penalmente.

Se lo sigue acusando de la presunta falsificación de libreta militar, ¿cómo explica esto?

Yo tengo libreta de servicio militar, libreta de redención, esto ha sido demostrado en el juicio y el Ministerio de Defensa certifica que yo he cumplido este deber.

Yo no debería ser condenado, porque no existe delito de falsedad, porque nunca hubo perjuicio y yo tengo mi libreta. Se me ha condenado políticamente y por eso sé que la apelación que se presentó en este caso será a mi favor.