Generador de energía de la clínica Unaer crea malestar en los vecinos

El ruido que presuntamente provoca un generador de energía eléctrica de la Unidad de Atención al Enfermo Renal (Unaer) preocupa a algunas familias que viven cerca al centro hospitalario debido al fuerte ruido y vibración que provoca en sus viviendas, según el testimonio de varios vecinos.

La clínica Unaer, ubicada en el Parque Demetrio Canelas perteneciente al barrio Venezuela, instaló hace más de un mes un generador de energía eléctrica en su techo, muy cerca de dos casas.

Pero, según indicaron las familias el ruido del aparato les causa mucho malestar. Además, la vibración que produce originó rajaduras en sus construcciones. La dirección del centro niega que eso ocurra.

Una vecina de una de las viviendas afectadas, Karina Escobar, presentó una denuncia ante el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el pasado 25 de julio, en la que enfatizó que su mayor preocupación es la presencia de niños y ancianos en los hogares. “En mi hogar tenemos un niño con discapacidad, no escucha y tiene un implante. Las vibraciones no le sientan bien. Cuando encendieron el generador nos dijo que percibió un temblor y se asustó mucho, después no pudo dormir”, agregó.

Siguió: “Cuando fuimos a reclamar al director de la clínica nos dijo que podía hacer lo que quería en su techo. Exigimos que el Sedes y la Dirección de Medio Ambiente del municipio obligue a aislar el aparato y busque una mejor ubicación que no afecte a la vecindad”. Además, Escobar añadió que el generador no cuenta con la ficha ambiental correspondiente.

Por su parte, la vecina de la otra casa colindante de la clínica, Melvy Sejas, indicó que la vibración que genera el aparato de energía hace retumbar sus ventanas y teme que a largo plazo afecte sus paredes.

“Vivimos muchos niños y personas mayores en el hogar, necesitamos descansar, no podemos soportar esta vibración”, expresó.

En ambas casas viven alrededor de 17 personas, de las cuales cinco son niños y seis son de la tercera edad.

Versión de la clínica

Pese a que los vecinos indicaron que el aparato se encendió en varias ocasiones, el director de la clínica Unaer, Bernardo Claure, indicó que desde su instalación éste funcionó sólo en tres oportunidades y por menos de media hora.

“El generador de energía eléctrica posiblemente no funcione en todo el año, es un equipo para que dote de energía en el caso de que se produzca algún corte, porque tenemos equipos que no pueden dejar de funcionar. El último corte no programado fue hace seis años”, señaló.

Ante el pedido de los vecinos de mover el equipo, el director expresó que no es posible debido a que la terraza es el único lugar disponible.

“Hay una inspección esta semana, si las mediciones indican que hay ruido tendremos que encapsular el generador. Contamos con la ficha ambiental”, dijo Claure. Los vecinos esperan una respuesta del Sedes.

Seis semanas está instalado el generador de energía eléctrica de la clínica Unaer. El mismo causa molestia en los vecinos del barrio Venezuela.

ALISTAN INSPECCIÓN DEL NOSOCOMIO

La anterior semana, las direcciones de ambiente y de discapacidad del municipio se hicieron presentes en el lugar para evidenciar el efecto negativo que crea el generador de energía en la zona. Sin embargo, al no poder encenderlo, entre esta semana realizarán una revisión conjunta con el Sedes para tomar decisiones.